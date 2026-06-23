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MANFREDONIA CORSO MANFREDI Manfredonia. “La città e in particolare Corso Manfredi merita rispetto”

Da un lato ci sono i raccoglitori per cicche, installati proprio per questo: spegnere e gettare lì. Dall'altro ci sono i vasi delle piante trasformati in portacenere a cielo aperto

Manfredonia. "La città e in particolare Corso Manfredi merita rispetto"

Manfredonia. "La città e in particolare Corso Manfredi merita rispetto"

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
23 Giugno 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

Da un lato ci sono i raccoglitori per cicche, installati proprio per questo: spegnere e gettare lì. Dall’altro ci sono i vasi delle piante trasformati in portacenere a cielo aperto.

I contenitori per le cicche, commenta Manzella, non sono “oggetti non identificati”.
Sono un servizio. Costano. Vengono svuotati. Servono a tenere la città pulita, a non far finire plastica e sostanze tossiche nel terreno e nelle falde.

“Una cicca impiega fino a 10 anni per degradarsi. Nel frattempo rilascia nicotina, catrame, metalli pesanti. Quando la butti in un vaso, avveleni la pianta. Quando la butti per terra, la pioggia la porta in mare”.

Una città civile si riconosce dai piccoli gesti.
Spegnere la sigaretta e fare 3 passi fino al contenitore è uno di questi. Corso Manfredi è il salotto di tutti noi. Trattiamolo come tale.
Il messaggio è chiaro e non giudica i fumatori: chiede solo civiltà.

1 commenti su "Manfredonia. “La città e in particolare Corso Manfredi merita rispetto”"

  1. E quello sporco che sta sotto i cestini porta rifiuti è da volta stomaco… per il borso e volevo camminare in una cloaca a velo spento.

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