Mattinata, Baia dei Mergoli: accesso alla spiaggia libera solo con pass comunale

Il Comune di Mattinata interviene per chiarire le modalità di accesso alla spiaggia libera di Baia dei Mergoli, dopo la diffusione di locandine ritenute fuorvianti e contenenti informazioni non corrette.

L’amministrazione ribadisce che l’accesso all’area è regolamentato da specifiche disposizioni contenute nelle delibere di Giunta comunale n. 34 del 03/03/2022 e n. 113 del 25/05/2023, adottate per motivi di sicurezza e incolumità dei bagnanti. Dal 2004, infatti, l’ingresso alla spiaggia è stato contingentato per garantire condizioni di fruizione sicure.

L’unico tratto di spiaggia libera utilizzabile è quello della Spiaggia Sud, con accesso dall’Hotel Baia dei Faraglioni e compreso tra due concessioni demaniali. Restano invece interdetti per ragioni di sicurezza altri tratti della Spiaggia Sud e della Spiaggia Nord, non inclusi nelle concessioni.

Il Comune invita pertanto i cittadini a rispettare quanto previsto dagli atti ufficiali, anche per evitare possibili sanzioni da parte degli organi di controllo competenti.

Di seguito vengono riepilogate le modalità per la richiesta e l’ottenimento dei pass comunali per l’accesso alla spiaggia libera di Baia dei Mergoli:

I pass sono giornalieri, non prenotabili e rilasciati in numero massimo di 20 al giorno. Possono essere utilizzati esclusivamente nel giorno di rilascio e sono nominativi, inclusi quelli destinati ai minori accompagnati. Per i minori non accompagnati dai genitori è necessaria una delega.

Tutti i maggiorenni devono essere presenti in fila al momento della richiesta, muniti di documento di riconoscimento. Tra una richiesta e l’altra devono trascorrere sei giorni. Non è possibile prenotare i pass né ottenerli per giornate diverse da quella di compilazione e firma dei moduli.

Per informazioni è possibile rivolgersi all’Infopoint di Mattinata, in Corso Matino 64 (Palazzo Barretta), telefono +39 0884 597291, email turismo@comune.mattinata.fg.it.