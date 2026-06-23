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MATTINATA BAIA MERGOLI Mattinata, Baia dei Mergoli: accesso alla spiaggia libera solo con pass comunale

L’unico tratto di spiaggia libera utilizzabile è quello della Spiaggia Sud, con accesso dall’Hotel Baia dei Faraglioni

Mattinata, Baia dei Mergoli: accesso alla spiaggia libera solo con pass comunale

Mattinata, Baia dei Mergoli - Fonte Immagine: retegargano.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
23 Giugno 2026
Gargano // Manfredonia //

Il Comune di Mattinata interviene per chiarire le modalità di accesso alla spiaggia libera di Baia dei Mergoli, dopo la diffusione di locandine ritenute fuorvianti e contenenti informazioni non corrette.

L’amministrazione ribadisce che l’accesso all’area è regolamentato da specifiche disposizioni contenute nelle delibere di Giunta comunale n. 34 del 03/03/2022 e n. 113 del 25/05/2023, adottate per motivi di sicurezza e incolumità dei bagnanti. Dal 2004, infatti, l’ingresso alla spiaggia è stato contingentato per garantire condizioni di fruizione sicure.

L’unico tratto di spiaggia libera utilizzabile è quello della Spiaggia Sud, con accesso dall’Hotel Baia dei Faraglioni e compreso tra due concessioni demaniali. Restano invece interdetti per ragioni di sicurezza altri tratti della Spiaggia Sud e della Spiaggia Nord, non inclusi nelle concessioni.

Il Comune invita pertanto i cittadini a rispettare quanto previsto dagli atti ufficiali, anche per evitare possibili sanzioni da parte degli organi di controllo competenti.

Di seguito vengono riepilogate le modalità per la richiesta e l’ottenimento dei pass comunali per l’accesso alla spiaggia libera di Baia dei Mergoli:

I pass sono giornalieri, non prenotabili e rilasciati in numero massimo di 20 al giorno. Possono essere utilizzati esclusivamente nel giorno di rilascio e sono nominativi, inclusi quelli destinati ai minori accompagnati. Per i minori non accompagnati dai genitori è necessaria una delega.

Tutti i maggiorenni devono essere presenti in fila al momento della richiesta, muniti di documento di riconoscimento. Tra una richiesta e l’altra devono trascorrere sei giorni. Non è possibile prenotare i pass né ottenerli per giornate diverse da quella di compilazione e firma dei moduli.

Per informazioni è possibile rivolgersi all’Infopoint di Mattinata, in Corso Matino 64 (Palazzo Barretta), telefono +39 0884 597291, email turismo@comune.mattinata.fg.it.

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