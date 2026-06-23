MANFREDONIA – Cresce la preoccupazione tra i residenti della zona Monticchio, in particolare nell’area di via Gargano, dove numerosi cittadini segnalano una situazione che, con l’arrivo della stagione estiva, starebbe diventando sempre più difficile da sopportare.

A denunciare il problema è un residente del quartiere che, a nome di molti abitanti della zona, lancia un appello alle autorità competenti affinché vengano intensificati i controlli nelle ore serali e notturne.

«Da tempo – racconta – assistiamo al passaggio di auto, moto e scooter che percorrono via Gargano a velocità sostenuta. In molti casi si tratta di veicoli elaborati che producono rumori particolarmente forti e fastidiosi, soprattutto durante la notte».

Con l’aumento delle temperature, infatti, molte famiglie sono costrette a tenere porte e finestre aperte per trovare sollievo dal caldo, rendendo ancora più percepibili i rumori provenienti dalla strada.

Secondo i residenti, oltre al disagio legato all’inquinamento acustico, vi sarebbe anche una crescente preoccupazione per la sicurezza stradale.

«Temiamo che prima o poi possa verificarsi qualche incidente serio. Le velocità raggiunte da alcuni veicoli non sono compatibili con una zona abitata e frequentata da famiglie, anziani e bambini», sottolineano i cittadini.

Da qui la richiesta rivolta alle Forze dell’Ordine e agli organi competenti affinché vengano predisposti maggiori controlli e posti di blocco, soprattutto nelle ore serali, quando il fenomeno sembrerebbe intensificarsi.

L’obiettivo, spiegano i residenti, non è soltanto quello di contrastare eventuali comportamenti irregolari alla guida, ma anche di garantire maggiore tranquillità e sicurezza ai cittadini durante il periodo estivo.

«Confidiamo nell’attenzione delle istituzioni e delle Forze dell’Ordine per il bene di tutta la comunità. Un incremento dei controlli potrebbe contribuire a prevenire situazioni di pericolo e a restituire serenità ai residenti della zona», conclude il cittadino.