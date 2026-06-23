MANFREDONIA – Cresce la preoccupazione tra i residenti della zona Monticchio, in particolare nell’area di via Gargano, dove numerosi cittadini segnalano una situazione che, con l’arrivo della stagione estiva, starebbe diventando sempre più difficile da sopportare.
A denunciare il problema è un residente del quartiere che, a nome di molti abitanti della zona, lancia un appello alle autorità competenti affinché vengano intensificati i controlli nelle ore serali e notturne.
«Da tempo – racconta – assistiamo al passaggio di auto, moto e scooter che percorrono via Gargano a velocità sostenuta. In molti casi si tratta di veicoli elaborati che producono rumori particolarmente forti e fastidiosi, soprattutto durante la notte».
Con l’aumento delle temperature, infatti, molte famiglie sono costrette a tenere porte e finestre aperte per trovare sollievo dal caldo, rendendo ancora più percepibili i rumori provenienti dalla strada.
Secondo i residenti, oltre al disagio legato all’inquinamento acustico, vi sarebbe anche una crescente preoccupazione per la sicurezza stradale.
«Temiamo che prima o poi possa verificarsi qualche incidente serio. Le velocità raggiunte da alcuni veicoli non sono compatibili con una zona abitata e frequentata da famiglie, anziani e bambini», sottolineano i cittadini.
Da qui la richiesta rivolta alle Forze dell’Ordine e agli organi competenti affinché vengano predisposti maggiori controlli e posti di blocco, soprattutto nelle ore serali, quando il fenomeno sembrerebbe intensificarsi.
L’obiettivo, spiegano i residenti, non è soltanto quello di contrastare eventuali comportamenti irregolari alla guida, ma anche di garantire maggiore tranquillità e sicurezza ai cittadini durante il periodo estivo.
«Confidiamo nell’attenzione delle istituzioni e delle Forze dell’Ordine per il bene di tutta la comunità. Un incremento dei controlli potrebbe contribuire a prevenire situazioni di pericolo e a restituire serenità ai residenti della zona», conclude il cittadino.
3 commenti su "Monticchio, residenti in allarme: «Corse ad alta velocità e rumori notturni in via Gargano, servono più controlli»"
dare mandato esecutivo a chi indossa
la divisa di poter espletare il proprio
lavoro mi sembra che sia il minimo
che un fascia tricolore dovrebbe fare…
ma si continua a tergiversare…
ci si comporti come primo cittadino
e non come amico di ttt….
No no 🚷 servono più deficenti, perché quelli che abbiamo sono pochi, il problema è 1 solo vedi se la mattina si alzerebbero alle 5🕠 ,e poi pagare le bollette è l’affitto vedremo poi se avrebbero tanta voglia di fare qualcosa. Manfredonia ancora una volta fermo con le quattro frecce accese al 1980 😞😞
Servono più controlli scrivete al ministro Piantedosi perché la notte non si può controllare una città di quasi 54.000 abitanti von una volante ed una gazzella