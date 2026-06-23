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CONSERVATORIO GIORDANO ‘Musica nelle Corti di Capitanata’, al Conservatorio Giordano due serate con Unusual Duo e Trio Virtuoso

Mercoledì 24 giugno l’Auditorium del Conservatorio ospiterà il concerto dell’Unusual Duo, formato da Flavio Sala alla chitarra classica e Angelo Miele al pianoforte

'Musica nelle Corti di Capitanata', al Conservatorio Giordano due serate con Unusual Duo e Trio Virtuoso

'Musica nelle Corti di Capitanata', al Conservatorio Giordano due serate con Unusual Duo e Trio Virtuoso

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
23 Giugno 2026
Cronaca // Eventi //

Prosegue la XXIX edizione di “Musica nelle Corti di Capitanata”, la rassegna promossa dal Conservatorio “Umberto Giordano” di Foggia, che porta in scena due appuntamenti dedicati alla grande musica tra repertorio classico, virtuosismo e colonne sonore.

Mercoledì 24 giugno l’Auditorium del Conservatorio ospiterà il concerto dell’Unusual Duo, formato da Flavio Sala alla chitarra classica e Angelo Miele al pianoforte, con un programma che attraversa il repertorio romantico e classico fino alle trascrizioni virtuosistiche.

La serata si aprirà con le musiche di Manuel María Ponce (Balletto e Allegretto), proseguirà con la Rossiniana op. 119 n. 1 di Mauro Giuliani e culminerà con la Sonata “Arpeggione” di Franz Schubert nella trascrizione per chitarra di Flavio Sala. Nella seconda parte spazio ancora a Ponce con il monumentale Concierto del Sur, pagina di grande respiro lirico e tecnico.

Flavio Sala è considerato uno dei principali chitarristi classici della sua generazione, con una carriera internazionale che lo ha portato ad esibirsi nei principali teatri del mondo. Angelo Miele, pianista e fisarmonicista, è interprete versatile e docente, attivo in ambito cameristico e teatrale.

Giovedì 25 giugno sarà invece la volta del Trio Virtuoso, protagonista del concerto “Da Paganini a Rota – Storie di musica e passioni”, con Antonio Carretta (tromba), Peppe Sirolli (fisarmonica) e Salvatore Sciotti (percussioni).

Il programma attraversa epoche e generi diversi, da Paganini a Piazzolla, da Rossini a Morricone fino a Nino Rota e Bacalov, costruendo un percorso musicale ricco di contaminazioni e suggestioni sonore.

Il concerto si aprirà con il Capriccio n. 24 di Niccolò Paganini e si concluderà con alcune delle più celebri colonne sonore del cinema, tra cui Per un pugno di dollari, Il postino e Oblivion, fino a un omaggio finale a Nino Rota.

Il Trio Virtuoso propone una formazione originale in cui tromba, fisarmonica e percussioni si fondono in un dialogo dinamico e ritmico, dando vita a un’esperienza musicale coinvolgente.

Entrambi gli appuntamenti si svolgeranno presso l’Auditorium del Conservatorio “Umberto Giordano” di Foggia, con ingresso libero fino a esaurimento posti, apertura alle ore 20.30 e inizio concerti alle ore 21.00.

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