Omicidio Lorenzo Spasiano, il parroco don Salvatore Cinque: «Non era legato alla malavita»

Lavorava, amava la boxe e conduceva una vita lontana dagli ambienti criminali. È il ritratto di Lorenzo Spasiano, il 21enne ucciso con un colpo di pistola al petto sotto casa, nel quartiere Miano, alla periferia nord di Napoli. Chi lo conosce lo descrive come un ragazzo semplice, estraneo alle dinamiche della criminalità organizzata e impegnato nel lavoro.

La vittima viveva con la famiglia in via Caprera. Il padre è autista di ambulanza, mentre la madre assiste una persona invalida. Insieme hanno cresciuto cinque figli, mantenendo sempre una vita lontana da qualsiasi contesto malavitoso.

Lorenzo lavorava come operaio. Fino a poco tempo fa era impiegato nel panificio situato di fronte alla parrocchia del quartiere, prima di intraprendere una nuova esperienza professionale. Tra le sue passioni c’era anche la boxe.

A ricordarlo con commozione è il parroco della chiesa di Sant’Alfonso e San Gerardo, don Salvatore Cinque, che conosceva bene il giovane. «Parliamo di un ragazzo che ha sempre lavorato nel panificio di fronte alla chiesa e che non credo sia legato alla malavita. Lorenzo era un ragazzo mite, vivace come tutti i ragazzi del quartiere, però legarlo alla malavita non ce lo vedo anche perché la mattina si svegliava presto per andare al lavoro».

Il sacerdote ha aggiunto: «Lorenzo non frequentava la chiesa ma bazzicava intorno alla parrocchia e dunque lo vedevo. Suo fratello maggiore Alfredo invece ha frequentato parecchio. La mattina si svegliava presto per andare a lavorare, non era legato alla malavita. Resta il fatto che ci troviamo in uno spiraglio di violenza e cattiveria che ci addolora e fa male».

A scoprire il corpo del giovane è stata la madre, allertata nel cuore della notte dal rumore degli spari. «La madre mi ha detto di aver sentito gli spari e le grida del figlio. Poi lo ha trovato a terra», ha raccontato ancora don Salvatore.

I carabinieri stanno indagando sull’omicidio e cercano di ricostruire il movente del delitto. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori vi sono le conseguenze di una lite avvenuta lo scorso marzo tra Lorenzo e un minorenne, nata probabilmente per motivi banali, forse legati a una partita di calcetto. Gli accertamenti sono in corso per chiarire le circostanze che hanno portato alla tragica morte del 21enne.

Lo riporta leggo.it.