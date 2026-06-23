Edizione n° 6106

BALLON D'ESSAI

MANFREDONIA RICCARDI // Manfredonia, Riccardi: “Il cartellone estivo: lo specchio di chi ci governa”
23 Giugno 2026 - ore  10:21

CALEMBOUR

CERIGNOLA RICICLAGGIO // Cerignola, smantellata rete del riciclaggio di auto rubate: 8 misure cautelari
23 Giugno 2026 - ore  10:42

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Prima pagina // Omicidio Lorenzo Spasiano, il parroco don Salvatore Cinque: «Non era legato alla malavita»

LORENZO SPASIANO Omicidio Lorenzo Spasiano, il parroco don Salvatore Cinque: «Non era legato alla malavita»

Fino a poco tempo fa era impiegato nel panificio situato di fronte alla parrocchia del quartiere, prima di intraprendere una nuova esperienza professionale

Omicidio Lorenzo Spasiano, il parroco don Salvatore Cinque: «Non era legato alla malavita»

Omicidio Lorenzo Spasiano, il parroco don Salvatore Cinque: «Non era legato alla malavita» - Fonte Immagine: leggo.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
23 Giugno 2026
Prima pagina //

Lavorava, amava la boxe e conduceva una vita lontana dagli ambienti criminali. È il ritratto di Lorenzo Spasiano, il 21enne ucciso con un colpo di pistola al petto sotto casa, nel quartiere Miano, alla periferia nord di Napoli. Chi lo conosce lo descrive come un ragazzo semplice, estraneo alle dinamiche della criminalità organizzata e impegnato nel lavoro.

La vittima viveva con la famiglia in via Caprera. Il padre è autista di ambulanza, mentre la madre assiste una persona invalida. Insieme hanno cresciuto cinque figli, mantenendo sempre una vita lontana da qualsiasi contesto malavitoso.

Lorenzo lavorava come operaio. Fino a poco tempo fa era impiegato nel panificio situato di fronte alla parrocchia del quartiere, prima di intraprendere una nuova esperienza professionale. Tra le sue passioni c’era anche la boxe.

A ricordarlo con commozione è il parroco della chiesa di Sant’Alfonso e San Gerardo, don Salvatore Cinque, che conosceva bene il giovane. «Parliamo di un ragazzo che ha sempre lavorato nel panificio di fronte alla chiesa e che non credo sia legato alla malavita. Lorenzo era un ragazzo mite, vivace come tutti i ragazzi del quartiere, però legarlo alla malavita non ce lo vedo anche perché la mattina si svegliava presto per andare al lavoro».

Il sacerdote ha aggiunto: «Lorenzo non frequentava la chiesa ma bazzicava intorno alla parrocchia e dunque lo vedevo. Suo fratello maggiore Alfredo invece ha frequentato parecchio. La mattina si svegliava presto per andare a lavorare, non era legato alla malavita. Resta il fatto che ci troviamo in uno spiraglio di violenza e cattiveria che ci addolora e fa male».

A scoprire il corpo del giovane è stata la madre, allertata nel cuore della notte dal rumore degli spari. «La madre mi ha detto di aver sentito gli spari e le grida del figlio. Poi lo ha trovato a terra», ha raccontato ancora don Salvatore.

I carabinieri stanno indagando sull’omicidio e cercano di ricostruire il movente del delitto. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori vi sono le conseguenze di una lite avvenuta lo scorso marzo tra Lorenzo e un minorenne, nata probabilmente per motivi banali, forse legati a una partita di calcetto. Gli accertamenti sono in corso per chiarire le circostanze che hanno portato alla tragica morte del 21enne.

Lo riporta leggo.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

"L'estate è come una promessa che non mantiene mai." – Leo Tolstoy

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO