PESCHICI – È stata depositata oggi presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Peschici la richiesta formale di convocazione urgente del Consiglio comunale in sessione straordinaria per affrontare la grave crisi che sta interessando i servizi sanitari del territorio.

L’istanza, indirizzata al presidente del Consiglio comunale e al sindaco, è stata presentata dal capogruppo consiliare di opposizione Francesco Tavaglione (“Progetto Peschici – Liberi e Consapevoli”) ai sensi dell’articolo 39, comma 2, del Testo unico degli enti locali (D.Lgs. 267/2000) e del regolamento comunale vigente.

Al centro della richiesta, il progressivo depotenziamento dell’assistenza sanitaria locale, una situazione definita dal consigliere come «non più tollerabile» e tale da mettere a rischio il diritto alla salute di residenti e turisti.

Secondo quanto evidenziato nel documento, la seduta dovrà svolgersi in forma aperta per consentire la partecipazione e gli interventi della cittadinanza, delle associazioni, delle organizzazioni di volontariato e del Terzo Settore, oltre che degli operatori sanitari.

Nella richiesta viene inoltre sollecitata la presenza dei vertici del Distretto sanitario competente e del direttore generale della ASL, chiamati a relazionare pubblicamente sulle misure immediate e sulle strategie di lungo periodo necessarie per fronteggiare l’emergenza.

Tra le principali criticità segnalate figurano la carenza di medici di medicina generale, le difficoltà nel garantire la copertura della Guardia medica e della Guardia medica turistica, il ridimensionamento dei servizi di emergenza-urgenza e del 118 e l’isolamento geografico del territorio rispetto ai principali presìdi ospedalieri.

Una situazione che, secondo i promotori dell’iniziativa, assume contorni ancora più preoccupanti con l’avvio della stagione estiva, durante la quale Peschici registra tradizionalmente centinaia di migliaia di presenze turistiche.

«Peschici non può più aspettare», si legge nella nota, che richiama l’urgenza di interventi concreti per garantire adeguati livelli di assistenza sanitaria sia alla popolazione residente sia ai numerosi visitatori attesi nei prossimi mesi.

Ora la palla passa al presidente del Consiglio comunale, chiamato a procedere alla convocazione dell’assemblea nei termini previsti dalla legge.

L’appello finale è rivolto alle associazioni, al mondo del volontariato e ai cittadini affinché partecipino numerosi alla futura seduta pubblica per sostenere le richieste di potenziamento dei servizi sanitari sul territorio.