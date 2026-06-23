Progetto 'Cristo del Gargano', Galli: «Coerenza politica e civica non pervenute»

Duro intervento del consigliere comunale Ugo Galli sul progetto del “Cristo del Gargano”, presentato pubblicamente l’11 aprile 2026 e, secondo quanto evidenziato dallo stesso esponente di opposizione, mai concretamente sviluppato nei mesi successivi.

Galli ricorda che, durante la presentazione dell’iniziativa, era intervenuto in rappresentanza dell’amministrazione comunale il presidente del Consiglio comunale, sottolineando come nessuna delle prospettive illustrate in quella sede si sia poi tradotta in atti concreti.

Secondo il consigliere, la proposta, corredata da una relazione tecnica di centinaia di pagine già depositata dal promotore, è approdata in Consiglio comunale soltanto il 19 giugno e solo in seguito a un’interrogazione dell’opposizione, escludendo che l’iniziativa sia stata promossa dal sindaco Domenico La Marca o dalla giunta.

Nel corso della discussione in aula, prosegue Galli, il progetto sarebbe stato accolto con «derisione» e sottovalutazione, fino al rigetto da parte del sindaco, che avrebbe motivato la decisione richiamando criticità tecniche ed economiche.

«Si è esclusa, in buona sostanza, sul nascere, BRUTALMENTE, anche la possibilità di qualunque approfondimento, mediante riconoscimenti dell’interesse pubblico dell’opera, specifici studi ulteriori e coinvolgimenti dei vari soggetti pubblici interessati, in assenza di ogni onere finanziario per il Municipio», afferma il consigliere.

Nel suo intervento, Galli evidenzia inoltre come non siano state considerate le possibili ricadute positive sul turismo, nonostante le valutazioni espresse durante la presentazione dell’iniziativa a Palazzo dei Celestini.

Il consigliere critica poi le scelte dell’amministrazione in materia di promozione del territorio, sostenendo che si continui a puntare su eventi sportivi e musicali dal costo di decine di migliaia di euro, con risultati ancora da verificare, e su una programmazione estiva che, pur impegnando oltre 207 mila euro, viene giudicata insufficiente rispetto alle potenzialità storiche e culturali della città.

«La linearità delle proprie azioni non è opzione vaga o illusione istantanea, ma principio saldo e radicato nelle figure istituzionali, idonee ad essere definite tali», dichiara ancora Galli.

Infine, il consigliere conclude con una dura stoccata all’attuale classe amministrativa: «Tralasciamo, qui, l’impostazione strategica e l’approccio visionario: sarebbe pretendere troppo da chi esprime nulla».