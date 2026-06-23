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PASQUALE DRAGANO San Giovanni Rotondo ricorda Pasquale Dragano a 27 anni dalla scomparsa

La città di San Giovanni Rotondo si prepara a commemorare il Caporal Maggiore Pasquale Dragano nel XXVII anniversario della sua morte

San Giovanni Rotondo ricorda Pasquale Dragano a 27 anni dalla scomparsa

San Giovanni Rotondo ricorda Pasquale Dragano a 27 anni dalla scomparsa - Fonte Immagine: sangiovannirotondonet.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
23 Giugno 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

La città di San Giovanni Rotondo si prepara a commemorare il Caporal Maggiore Pasquale Dragano nel XXVII anniversario della sua morte, avvenuta il 24 giugno 1999 durante una missione in Kosovo. Un momento di raccoglimento e memoria per rendere omaggio al giovane bersagliere sangiovannese, scomparso a soli 21 anni.

Le celebrazioni prenderanno il via alle ore 9.00 presso il cimitero comunale, dove sarà deposto un omaggio floreale sulla tomba del militare. Seguirà un momento di preghiera officiato da don Stefano Mazzone.

Alle 9.30, in Piazza Dragano, davanti alla lapide dedicata al giovane bersagliere, il sindaco Floriana Natale deporrà una corona d’alloro. Alla cerimonia prenderanno parte la madre e i familiari di Pasquale Dragano, oltre ai rappresentanti dell’Associazione Nazionale Bersaglieri, sezione intitolata alla sua memoria.

Pasquale Dragano perse la vita il 24 giugno 1999 durante una missione internazionale in Kosovo, mentre era impegnato in un’attività di pattugliamento. Il decesso avvenne a seguito di un incidente verificatosi durante le operazioni di allestimento di un mezzo militare.

A distanza di ventisette anni, il ricordo del giovane bersagliere resta vivo nella comunità sangiovannese, che continua a custodire la memoria del suo sacrificio al servizio della pace.

La cittadinanza è stata invitata a partecipare alle iniziative commemorative.

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