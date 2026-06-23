Scontro nella notte tra auto e moto, muore 19enne - Fonte Immagine: buonasera24.it

Tragico incidente stradale nella notte a Bari, dove un giovane di 19 anni ha perso la vita in uno scontro avvenuto tra un’auto e una motocicletta.

Il sinistro si è verificato intorno all’1.30 in viale Europa, nei pressi dell’incrocio con via Bruno Buozzi. Il ragazzo viaggiava a bordo della moto quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è verificato l’impatto con un’automobile.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale di Bari, che ha effettuato i rilievi e disposto il sequestro dei mezzi coinvolti per consentire le indagini.

Gli accertamenti sono tuttora in corso, coordinati dall’autorità giudiziaria, per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.

Lo riporta leggo.it.