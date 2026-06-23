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Home // Eventi // Siponto, al Lido Adriatico torna “Elezione Miss”: appuntamento il 18 luglio con Floriana Rignanese

FLORIANA RIGNANESE Siponto, al Lido Adriatico torna “Elezione Miss”: appuntamento il 18 luglio con Floriana Rignanese

Il prossimo 18 luglio 2026, alle ore 21, il Lido Adriatico sul Lungomare del Sole ospiterà l’evento “Elezione Miss Lido Adriatico”

Siponto, al Lido Adriatico torna “Elezione Miss”: appuntamento il 18 luglio con Floriana Rignanese

Siponto, al Lido Adriatico torna “Elezione Miss”: appuntamento il 18 luglio con Floriana Rignanese - Fonte Immagine: manfredonianews.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
23 Giugno 2026
Eventi // Manfredonia //

(volto copertina: floriana rignanese)

MANFREDONIA – Eleganza, spettacolo e intrattenimento sulla spiaggia di Siponto. Il prossimo 18 luglio 2026, alle ore 21, il Lido Adriatico sul Lungomare del Sole ospiterà l’evento “Elezione Miss Lido Adriatico”, una serata dedicata alla bellezza e alla valorizzazione del fascino femminile.

A presentare l’iniziativa sarà Floriana Rignanese, chiamata a guidare il pubblico attraverso le diverse fasi della manifestazione in uno scenario suggestivo come quello del tramonto e della notte sul mare.

L’evento punta a diventare uno dei momenti centrali della programmazione estiva del lido, offrendo una serata di spettacolo capace di richiamare residenti e turisti. Le partecipanti sfileranno davanti alla giuria e al pubblico, mettendo in mostra eleganza, personalità e presenza scenica.

Siponto, al Lido Adriatico torna “Elezione Miss”: appuntamento il 18 luglio con Floriana Rignanese

La manifestazione si svolgerà nella cornice del Lido Adriatico di Siponto, storica realtà balneare del territorio, da anni punto di riferimento per attività ricreative, eventi e iniziative dedicate all’intrattenimento estivo.

Gli organizzatori invitano il pubblico a partecipare numeroso a una serata che unirà moda, musica e spettacolo, contribuendo ad animare il calendario degli appuntamenti dell’estate sipontina.

Per informazioni è disponibile il numero 334 821 6009.

1 commenti su "Siponto, al Lido Adriatico torna “Elezione Miss”: appuntamento il 18 luglio con Floriana Rignanese"

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