FOGGIA – Il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, sarà domani mattina a Foggia per partecipare alle celebrazioni del 252° anniversario della fondazione della Guardia di Finanza.

La cerimonia è in programma alle ore 11 presso il Parco Campi Diomedei e vedrà la presenza delle autorità civili e militari del territorio, oltre a rappresentanze del Corpo.

L’evento rappresenta un momento di riconoscimento dell’attività svolta quotidianamente dalle donne e dagli uomini della Guardia di Finanza a tutela della legalità, del contrasto agli illeciti economico-finanziari e della sicurezza dei cittadini.

La partecipazione del ministro Tajani sottolinea l’importanza del ruolo svolto dalle Fiamme Gialle nel sistema istituzionale del Paese e il valore del loro impegno al servizio della collettività.

Le celebrazioni per l’anniversario della fondazione del Corpo si svolgono ogni anno in diverse città italiane e costituiscono un’occasione per fare il punto sulle attività svolte e per rendere omaggio al lavoro degli appartenenti alla Guardia di Finanza.