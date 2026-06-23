Vico del Gargano: tutto pronto per 'Calici a Vico', evento dedicato a vino, gastronomia e tradizioni

Sabato 27 giugno il centro storico di Vico del Gargano ospiterà “Calici a Vico”, l’evento dedicato a vino, gastronomia e tradizioni del territorio garganico, inserito nel programma dell’Estate Vichese e nei festeggiamenti in onore della Madonna del Rifugio.

L’iniziativa è organizzata dalla Pro Loco di Vico del Gargano, in collaborazione con l’Amministrazione comunale e l’Azienda Agricola Sabrina Scopece, con un percorso di degustazione che prenderà il via alle ore 20.30 in via Castello.

Tra vicoli, piazzette e scorci del borgo, residenti e visitatori potranno vivere un’esperienza immersiva alla scoperta dei vini del territorio, abbinati alle eccellenze della tradizione gastronomica locale.

Protagonisti della serata saranno infatti prodotti simbolo della cultura culinaria vichese come pettole, paposcia, il “sospiro” conosciuto come il dolce della sposa e una selezione di marmellate e specialità tipiche, espressione autentica della storia e dell’identità del Gargano.

Momento centrale dell’evento sarà lo show cooking dello chef Giuseppe Scarlato, che guiderà il pubblico in una dimostrazione dal vivo dedicata alla valorizzazione delle materie prime locali e alla reinterpretazione della cucina tradizionale garganica.

L’obiettivo di “Calici a Vico” è quello di promuovere il patrimonio enogastronomico locale e rafforzare l’attrattività turistica del centro storico, creando un’occasione di incontro tra produttori, cittadini e visitatori.

Vico del Gargano, inserito tra i Borghi più Belli d’Italia, conferma così la propria vocazione alla valorizzazione delle tradizioni contadine e marinare attraverso eventi che uniscono cultura, gusto e identità territoriale.

La serata sarà accompagnata anche da momenti di intrattenimento musicale e convivialità, per una manifestazione che punta a celebrare il legame tra territorio, sapori e tradizione.