Edizione n° 6105

BALLON D'ESSAI

MANFREDONIA RICCARDI // Manfredonia, Riccardi: “Il cartellone estivo: lo specchio di chi ci governa”
23 Giugno 2026 - ore  10:21

CALEMBOUR

TORINO PARELLA // Madre uccide la figlia di 13 anni e si toglie la vita. I vicini: “Era depressa per la separazione”
22 Giugno 2026 - ore  13:20

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Eventi // Vico del Gargano: tutto pronto per ‘Calici a Vico’, evento dedicato a vino, gastronomia e tradizioni

VICO GARGANO EVENTO Vico del Gargano: tutto pronto per ‘Calici a Vico’, evento dedicato a vino, gastronomia e tradizioni

L’iniziativa è organizzata dalla Pro Loco di Vico del Gargano, in collaborazione con l’Amministrazione comunale e l’Azienda Agricola Sabrina Scopece

Vico del Gargano: tutto pronto per 'Calici a Vico', evento dedicato a vino, gastronomia e tradizioni

Vico del Gargano - Fonte Immagine: Facebook, Lello Sciscio Sindaco Vico

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
23 Giugno 2026
Eventi // Gargano //

Sabato 27 giugno il centro storico di Vico del Gargano ospiterà “Calici a Vico”, l’evento dedicato a vino, gastronomia e tradizioni del territorio garganico, inserito nel programma dell’Estate Vichese e nei festeggiamenti in onore della Madonna del Rifugio.

L’iniziativa è organizzata dalla Pro Loco di Vico del Gargano, in collaborazione con l’Amministrazione comunale e l’Azienda Agricola Sabrina Scopece, con un percorso di degustazione che prenderà il via alle ore 20.30 in via Castello.

Tra vicoli, piazzette e scorci del borgo, residenti e visitatori potranno vivere un’esperienza immersiva alla scoperta dei vini del territorio, abbinati alle eccellenze della tradizione gastronomica locale.

Protagonisti della serata saranno infatti prodotti simbolo della cultura culinaria vichese come pettole, paposcia, il “sospiro” conosciuto come il dolce della sposa e una selezione di marmellate e specialità tipiche, espressione autentica della storia e dell’identità del Gargano.

Momento centrale dell’evento sarà lo show cooking dello chef Giuseppe Scarlato, che guiderà il pubblico in una dimostrazione dal vivo dedicata alla valorizzazione delle materie prime locali e alla reinterpretazione della cucina tradizionale garganica.

L’obiettivo di “Calici a Vico” è quello di promuovere il patrimonio enogastronomico locale e rafforzare l’attrattività turistica del centro storico, creando un’occasione di incontro tra produttori, cittadini e visitatori.

Vico del Gargano, inserito tra i Borghi più Belli d’Italia, conferma così la propria vocazione alla valorizzazione delle tradizioni contadine e marinare attraverso eventi che uniscono cultura, gusto e identità territoriale.

La serata sarà accompagnata anche da momenti di intrattenimento musicale e convivialità, per una manifestazione che punta a celebrare il legame tra territorio, sapori e tradizione.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

"L'estate è come una promessa che non mantiene mai." – Leo Tolstoy

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO