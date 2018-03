Foggia, furto in abitazione: due arresti

Di:

Foggia – I Carabinieri della Compagnia di Foggia hanno tratto in arresto nella flagranza di furto in abitazione due foggiani, Romagno Nicola classe ’96 e Pepe Pietro classe ’94. Intorno alle quattro del mattino, allertata da una chiamata sul numero di emergenza 112, una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile si precipitava in via Fraticelli, dove era stato segnalato un furto in atto in un appartamento al secondo piano. Giunta sul posto, un Carabiniere scendeva dal mezzo e si nascondeva tra le aiuole per poter meglio individuare i malfattori, mentre l’altro effettuava con la macchina il giro del complesso residenziale. All’improvviso, un giovane che si trovava all’esterno e fungeva evidentemente da “palo” raggiungeva la base del palazzo e lanciava l’allarme gridando “I Carabinieri, I Carabinieri”. A quel punto, i due ladri che si trovavano all’interno dell’appartamento violato si buttavano dal balcone del secondo piano e proseguivano la fuga, insieme al “palo”, proprio in direzione del Carabiniere appostato, raggiunto nel frattempo da altri militari in rinforzo.

Dopo un breve inseguimento i Carabinieri bloccavano i due esecutori materiali del furto, identificati poi in Romagno Nicola e Pepe Pietro, recuperando parte della refurtiva, costituita soprattutto da svariati oggetti in oro, mentre il terzo, rimasto all’esterno dell’abitazione durante la consumazione del reato, riusciva a dileguarsi. I due giovani arrestati sono stati sottoposti ai domiciliari nelle rispettive abitazioni.

UNA FASE DELLA CONFERENZA STAMPA A FOGGIA (PH MAIZZI – 23.07.2015)



Redazione Stato