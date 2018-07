ASL Foggia. Direzione Strategica al completo: conferenza stampa

Di:

Foggia. Riorganizzazione della assistenza ospedaliera e distrettuale, stato dell’arte dei procedimenti amministrativi e delle procedure concorsuali aziendali.

Sono i temi della conferenza stampa in programma martedì 24 luglio 2018 alle ore 11,00, presso la sala conferenze della ASL Foggia (in via Michele Protano, ex II° trav. Viale Fortore – Cittadella Economia). Durante l’incontro il Direttore Generale Vito Piazzolla presenterà ufficialmente il nuovo Direttore Sanitario Alessandro Scelzi e il nuovo Direttore Amministrativo Ivan Viggiano.