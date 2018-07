“CorriMonte, manca poco all’8° edizione”

Di:

Monte Sant’Angelo, 23 luglio 2018. Siamo ormai alla fase finale dei preparativi per l’8° CorriMonte, gara podistica di 10km in programma a Monte Sant’Angelo, sabato 4 agosto. La manifestazione organizzata dal Gruppo Podistico Monte Sant’Angelo, valida come tappa del circuito provinciale CorriCapitanata2018, vedrà convergere nella città dell’Arcangelo almeno 600 podisti provenienti da tutta Italia, ai quali si affiancheranno i partecipanti alla non competitiva e i bambini e ragazzi – lo scorso anno furono in 300 – che prenderanno parte alle gare loro riservate.

Ad oggi hanno già dato la loro conferma e saranno quindi al via il beniamino di casa Matteo Notarangelo, la testimonial Saucony, e fortissima atleta Fabiaola Desiderio, oltre alla Campionessa Italiana di Maratona UISP Libera Francesca Caputo. Confermato anche per questa edizione il percorso della gara di 10 km, con partenza da Piazza Belvedere, passaggio davanti il Santuario dell’Arcangelo per poi proseguire nel centro storico, ancora passaggio sotto il traguardo e poi via in discesa verso l’Abbazia di Pulsano per 3 km, per poi fare ritorno nel centro abitato tra due ali di folla festante.

Negli anni la manifestazione si è guadagnata il gradimento dei podisti di tutta Italia, diventando un appuntamento fisso del calendario podistico, registrando una crescita continua in termini di

partecipazione, e questo non può che essere un motivo di soddisfazione per Raffaele Rinaldi, presidente del Gruppo Podistico Monte Sant’Angelo, i suoi atleti e i sostenitori della manifestazioni, tra i quali va sicuramente annoverato Paolo Bavaro di Spazio Sport.