A Foggia arriva Ornella Vanoni e il suo “Imparare ad amarsi”

Foggia. La Memoria Storica: un bene da preservare nel tempo, anche e soprattutto tra i cosiddetti “nativi digitali”. P.A.C.E.: Partecipazione, Amicizia, Condivisione, Empatia nell’altro e con l’altro. L’ altro visto sempre come Risorsa e mai come ostacolo.

Ritrovare, soprattutto in questo periodo estivo, in cui “ogni cosa sembra avere una frenata d’ arresto, un pit stop”, per usare un termine tanto caro agli sportivi, è trapelato “tra il non detto” dell’intervento, sempre un po’ emozionato, del Primo Cittadino onorevole Franco Landella, il vero significato del termine compassione (con-passione): visto non come avere “pietas di qualcuno”, ma “incamiciarsi in qualcuno” e insieme trovare soluzioni.

Questa un pò “l’armatura quasi perfetta” della Giornata della Memoria “Firmata, Timbrata, con viaggio di sola andata, 8.0”, messa sù col Patrocinio dell’ Amministrazione Comunale e dall’Assessorato alla Cultura del Capoluogo Dauno, guidato dalla Dott.ssa Anna Paola Giuliani e dal suo staff, conclusasi lo scorso 22 luglio 2018, a partire dalle ore 21,00, in Piazza Cesare Battisti a Foggia, con la “frizzante e goliardica” Ornella Vanoni, “lì alle pendici discrete del Teatro “U. Giordano”, uno dei punti di riferimento artistico-educativi dell’ Intera Capitanata e non solo, in una piazza gremita fino all’ inverosimile, sorvegliata a vista da forze dell’ ordine, agenti della Polizia Locale, da volontari e volontari della “Safety Security”, nonché Protezione Civile e servizio di Pubblico Intervento, con una leggera brezza che “ogni tanto faceva capolino, quasi a dare un po’ di sollievo alle elevate temperature”.

Partenza, “con cinture ben allacciate”, in mattinata alle ore 9,39 con “fiebili ma significativi rintocchi” della Campana della Torre del Municipio, in memoria dell’incursione aerea del 22 luglio 1943. A seguire, in Piazza Italia, uno dei tanti luoghi aggregativi della Città, di fronte all’ Università degli Studi di Foggia, deposizione Corona d’Alloro in memoria dei Caduti in Guerra.

Celebrazioni che sono proseguite anche nell’atrio interno alla Stazione Ferroviaria di Foggia, punto di partenza e di arrivo per tanti viaggiatori, alla ricerca di Sogni, Speranze, Progetti tutti da realizzare.

I momenti commemorativi si sono poi magistralmente snodati nella seconda parte della domenica d’estate quando, a partire dalle ore 11,00, si è svolta, in ossequiosa compostezza dei fedeli e delle Autorità Locali, celebrazione Eucaristica presieduta da don Daniele d’Ecclesia, alla presenza di S.E. Monsignor Vincenzo Pelvi, presso la Chiesa la Basilica Cattedrale, a pochi passi dal maestoso Teatro “U. giordano”.

Giornata dell’Impegno “qui ed ora, per essere sempre vigili attivi e mai dormienti”, ha rincalzato il Primo Cittadino, che ha poi avuto come “quasi scoppiettante conclusione”, il Grande Concerto per la Pace tenutosi a partire dalle ore 21,00, davanti “al culturalmente robante” Teatro “U. Giordano”, illuminato per l’occasione, da immagine evocativa 1943, anno dei tragici eventi che hanno colpito la città di Foggia durante la Seconda Guerra Mondiale.

Tanti i brani che, a suon di “cantante a squarcia gola, copiosi e quasi roboanti applausi” dei fans di ogni età accorsi numerosi, hanno allietato la piazza con le quasi due ore di musica e ricordi, con protagonista la spumeggiante cantautrice Ornella Vanoni. Da “l’appuntamento”, “Imparare ad amarsi”, sempre attuale nell’era Social in cui tutto è “a suon di click”, non lasciando spazio alle emozioni, sentimenti, face to face.

Per giungere, “remata dopo remata” a “Tu si na cosa Grand”, “Senza fine” di Gino Paoli, Te voglie bene assaje (Lucio Dalla) e “arrivare, ad onde cavalcate, fieri e vigorosi al porto sicuro” con “Domani è un’altro giorno e si vedrà”. Perché, “prendendo indegnamente in prestito” uno stralcio dei brani cantati scritti e interpretati dalla sempre spumeggiante Ornella Vanoni, da Vinicius de Moraes e dal chitarrista Toquinho, quest’ultimo protagonista dell’edizione 2017, “…Ma passa per la morte senza paura. Ma passa per il buio senza paura. Ma passa per l’amore senza paura. Ma va per la tua strada senza paura”. (Senza Paura).

Filo conduttore: l’importanza di rialzarsi sempre nonostante le mille avversità del vivere quotidiano, ma “seguire e inseguire, “Senza Fine” quella “fiebile luce lì in fondo al tunnel, tornando a volare ad ali spianate”.

A cura di Marco Bonnì