Fondazione Premio Re Manfredi “Designazioni premiati risale a un anno fa”

Foggia. In merito al comunicato diffuso da Stato Quotidiano a firma del consigliere comunale Angelo Salvemini, la Fondazione Premio Re Manfredi doverosamente precisa che la manifestazione del 27 luglio costituisce il momento finale di un articolato percorso culturale, cominciato già all’indomani dell’edizione 2017. La complessa organizzazione di un Evento-spettacolo di prima grandezza, com’è quello del Premio “Re Manfredi”, preceduto nel corso dell’anno da vari momenti di crescita culturale del territorio, la designazione dei premiati risale a circa un anno fa, quando alcun parere dell’Anac sull’inconferibilità della carica di presidente Asi al primo cittadino era stato reso e neppure richiesto.

L’Amministrazione comunale, a parte il Patrocinio e l’autorizzazione all’utilizzo della Piazza nonché all’uso gratuito di ormai datate attrezzature quali gazebo, transenne e tavoli, non interviene nella organizzazione della manifestazione e del percorso culturale che la precede, né fornisce alcun contributo economico né alcuna direttiva in merito ai premiati designati.

Nello spirito che ispira la Fondazione, l’evento, del tutto gratuito per la cittadinanza e frutto del contributo di privati e della dedizione della omonima Fondazione, continuerà a costituire un momento di riflessione del tutto insensibile ed indipendente rispetto alle vicende politiche ed amministrative locali, non essendo pensabile che queste ultime, contingenti, estranee agli scopi della Fondazione e sub judice, possano compromettere una organizzazione lunga e complessa come quella richiesta da un evento di tale portata.

Si auspica pertanto che la disinformazione posta in atto in danno della Fondazione, del premiato e del primo cittadino non vanifichi lo sforzo compiuto dagli organizzatori, con sacrificio e dedizione, per la realizzazione di un momento di stimolo culturale nell’esclusivo interesse della cittadinanza e nel segno della sensibilizzazione verso temi di nodale importanza, quale quello della difesa della legalità che passa, imprescindibilmente, anche attraverso un diritto di critica che sia ispirato a verità, pertinenza e continenza.

21-7-2018

Giovanni Tricarico – presidente