“Le istituzioni della mia città garantiscano la privacy degli atti privati dei cittadini”

”Gentile direttore, mi chiamo Raffaele Cotugno e sono un cittadino di Monte Sant’Angelo. Nello spazio che vorrà concedermi,denuncio apertamente un caso singolare operato da un rappresentante delle istituzioni di Monte Sant’Angelo che risponde al nome di Giovanni Vergura, Presidente del Consiglio comunale.

In un confronto pubblico sul social Facebook avuto con il sottoscritto, questi difendeva contestualmente ed in maniera legittima le proprie ragioni. Fin qui, tutto normale.

Quando, inaspettatamente, ho ricevuto in chat uno stralcio di documento PRIVATO contenente i seguenti dati:

· Oggetto dell’istanza;

· Via dell’immobile interessato;

· Categoria catastale di appartenenza;

· Categoria per cui è stata avanzata richiesta;

· Finalità dichiarata per la richiesta;

· Esito dell’istanza;

· Motivazioni rilasciate dall’ufficio competente in forza all’esito.

· Numero di protocollo dell’istanza e data della richiesta.

Il Presidente del Consiglio Vergura mi scriveva testualmente :”Come vedi,la richiesta è stata rigettata…” A questo punto, dato che non avevo chiesto nulla e non avevo ancora chiaro di cosa si trattasse, ho quindi chiesto il nome del titolare dell’istanza per capire a quale discorso ricondurmi. A tale richiesta il Presidente Vergura , scrivendo in tutta risposta, ha precisato :”Un membro della Città Nuova ha richiesto l’autorizzazione per aprire una **** con **** . Gli uffici competenti del comune hanno rigettato l’istanza perché non rispetta i parametri fissati da

una legge regionale. La richiesta è a nome di **** “.

In questo modo mi ha permesso l’individuazione inequivocabile del titolare ed il contenuto di un atto privato di cui io non ho interesse diretto,concreto e attuale.

Quindi, mi chiedo e domando : La legge, permette a un pubblico ufficiale di rivelare il contenuto di atti PRIVATI dei cittadini, tra cui la titolarità, le finalità e addirittura l’esito?

Direttore, preciso che ho inserito io gli asterischi in questo mio scritto, per ovvie ragioni di privacy che di certo comprenderà. Ovviamente ho dovuto occultare anche l’immagine allegata alla presente nota per mezzo di strisce, come potete vedere, atte a nascondere i dati efficaci del documento in questione.

Quindi,quanto affermato dal Presidente del Consiglio Vergura nelle dichiarazioni dei giorni scorsi circa la sua preoccupazione di occultare i dati sopra riportati, è palesemente falso!

Io sono un libero cittadino, lungi da me nell’attaccare la persona. E’ l’atteggiamento istituzionale che metto in discussione a difesa del diritto di privacy, che interessa tutti!!

Mi sarei aspettato un chiarimento garbato e rassicurante da parte degli amministratori di Monte Sant’Angelo. Ma così non è stato.

Se di leggerezza si tratta, allora invito il Presidente Vergura ad ammetterlo. E’ così difficile?

Il dato preoccupante è se questa forma di agire dell’amministrazione sia ormai abitudine.

A quali garanzie è sottoposta la riservatezza dei dati dei cittadini quali reddito, anagrafica, istanze, dati commerciali di ditte e aziende, etc… ?

Direttore, nella bontà del mio gesto, sono disponibile a mostrare quanto denunciato nella presente agli organi competenti.

Lungi da me nell’attaccare la persona,ripeto, ma da libero cittadino mi sia concesso il dovere di evidenziare dubbi sull’esercizio istituzionale.

L’aspetto politico della questione, a me non attiene e non interessa! Intanto insisto, e sono certo che lo possa fare in forza di verità, nel pretendere che le istituzioni della mia città garantiscano la privacy degli atti privati dei cittadini,e che le stesse siano rappresentate da persone in grado di attenersi all’impegno etico che tale incarico richiede.

Direttore,grazie per lo spazio concessomi”.

Raffaele Cotugno 23/07/2018