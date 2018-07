Manfredonia. Il Teatro come strumento di integrazione sociale

Di:

Manfredonia. “Che epoca terribile quella in cui degli idioti governano dei ciechi”. Questa è la frase tratta dal “Re Elia” di Shakespeare che il regista della Bottega degli Apocrifi Cosimo Severo assegna a M. M. è un ragazzo di 34 anni della Costa D’Avorio. Giovedì 19 Luglio anche lui, insieme a B. e D., partecipa al laboratorio di quartiere, organizzato in collaborazione con l’Associazione S.S. Redentore di Manfredonia.

La frase scelta suscita il riso dei presenti, una risata sommessa, amara.

E’ lo stesso M. ad assumere un atteggiamento ironico e pungente quando rivela di aver già partecipato ad un laboratorio al Teatro San Paolo di Foggia e di aver vestito i panni dell’Imperatore Nerone. “Nerone è un uomo cattivo e dato che il governo dice che noi siamo cattivi, io glielo voglio far credere”.

La padronanza della lingua italiana di M. è impeccabile, nonostante sia in Italia da solo poco più di un anno.

Dichiara di amare molto le lingue e di aver imparato a memoria in italiano il monologo della Maga Mab pronunciato da Mercuzio in “Romeo e Giulietta”. Quando gli si chiede la motivazione per cui ha deciso di partire dalla Costa D’Avorio sbuffa, fa un respiro profondo e poi dice che nel suo paese era, insieme a suo padre, venditore di tessuti.

In Africa, però, “se tuo padre è dottore, tu non puoi fare l’infermiere. Ecco perché sono partito.”

B. invece è della Guinea, ha 28 anni, ha studiato per diciassette anni ed è laureato in Diritto Privato.

Lui rivela di essere partito per incomprensioni familiari. M. e B. vivono in un centro di accoglienza, al CARA, mentre D. in un appartamento a Foggia.

Lui ha 25 anni e proviene dalla Nigeria. Dichiara di voler fare l’elettricista e di essere bravo, a Foggia, ha anche svolto un corso di pasticceria, ma non risulta particolarmente portato.

Infine a M. è stato chiesto se la guerra in Costa D’Avorio sia terminata. Lui risponde:”Boh! Così vogliono farci credere!”. Molto spesso infatti le guerre si combattono senza essere realmente informati su ciò che le ha causate e si protraggono per lungo tempo.

Solo nel momento in cui ci si pone in ascolto delle biografie di vita altrui ci può essere progresso. Ciò può avvenire se si considera l’unicità e l’individualità del singolo.

E’ in questo che è possibile scorgere la valenza educativa e formativa del teatro, il quale è sì un gioco, ma in quanto tale possiede delle regole e degli insegnamenti.

Permette di superare i propri limiti mentali e culturali, di scardinare e annientare gli stereotipi, in cui la nostra società è ancora intessuta, ingabbiata, irretita e di rivelarsi persone autentiche e maggiormente predisposte all’incontro con l’Altro.

Per combattere la miopia sociale dalla quale siamo ormai affetti, è necessario indossare occhiali nuovi. Dotare il nostro sguardo di maggiore consapevolezza, attraverso il reciproco riconoscimento e il reciproco scambio, per favorire cambiamento e convivenza democratica.

L’integrazione non va confusa, però, con l’assimilazione, in quanto essa implica l’abbandono delle proprie origini e delle proprie usanze.

Questa pedagogia interculturale sembrerebbe un’utopia. E’ per questo che diviene necessario un approccio critico, capace di disarticolare, accogliere per decostruire le differenze e giungere ad un pensiero della pluralità, superando un atteggiamento descrittivo, ponendosi invece in una prospettiva dialogica.

Le parole dell’Altro ci restituiscono, infatti, mondi e significati differenti che rappresentano una sfida ad abbandonare le false certezze, in un’ottica non autocentrata, ma decentrata.

E’ opportuno, dunque, un processo di inclusione ed evitare il misconoscimento che alimenta il pregiudizio ed in casi peggiori conduce al non-essere.

Angela la Torre