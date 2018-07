Monopoli. Ricercato per rapina: arrestato in discoteca dai CC

Di:

Monopoli. I Carabinieri della Compagnia di Monopoli hanno arrestato un 28enne in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Bari.

G.Z., pregiudicato di Sannicandro di Bari (BA), era ricercato da due mesi, da quando cioè la Corte d’Appello di Bari aveva emesso nei suoi confronti un ordine di carcerazione a seguito della condanna per una rapina commessa a Bari nel 2014, per la quale deve scontare ancora circa 6 mesi di reclusione. Si tratta di un personaggio dal curriculum criminale di tutto rispetto, tanto da esser ritenuto vicino agli ambienti della criminalità organizzata barese.

L’uomo, nella notte, è stato rintracciato dai militari della Compagnia di Monopoli, che da tempo erano sulle sue tracce e che, grazie anche ad appostamenti e pedinamenti, lo hanno fermato, mentre, a bordo di un’autovettura condotta da un incensurato di Bari, stava entrando nel parcheggio di una delle tante discoteche lungo la costa di Monopoli, per trascorre la serata. Era infatti un habitué della zona di Capitolo, dove, insieme agli amici, anch’essi baresi, era solito intrattenersi nei locali di ritrovo. E’ stata proprio la sua “passione” per la movida a dare gli spunti

giusti ai militari per la sua cattura.

Il 28enne, che non ha opposto resistenza, è stato trovato in possesso della patente di guida del fratello, pronta per essere esibita in caso di eventuali controlli, stratagemma che, in questo caso, non gli ha evitato l’arresto.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato associato nel carcere di Bari, a disposizione della competente A.G.