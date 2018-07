“Perchè siamo distanti dall’amministrazione D’Arienzo”

Di:

”Crediamo sia giusto e doveroso, a più di un anno di distanza dalle elezioni che hanno portato al rinnovo del consiglio comunale, tirare le somme ed esprimere il nostro parere.

L’attesa, le speranze e le aspettative della comunità erano legittimamente alte dopo la pagina dura e buia del commissariamento.

Sfortunatamente è evidente che i buoni propositi siano stati in buona parte traditi e smentiti dai fatti di questo primo anno di amministrazione.

Quello sprint, quel dinamismo, quella vicinanza alla gente, quei proclami di una nuova azione incisiva e concreta che dovevano portare crescita e benessere nella città, la creazione di nuovi posti di lavoro, l’importanza di innalzare la qualità della vita e la necessità di adoperarsi per i più deboli… purtroppo non c’è stato nulla di tutto questo.

Non c’è stato quel contatto assiduo e costante ai bisogni dei cittadini, senza dimenticare la considerazione di cui necessita una comunità come la nostra.

Lo spirito che ha contraddistinto i dialoghi e i confronti, il percorso e gli intenti che hanno portato alla composizione della coalizione, sono solo un lontanissimo ricordo. Nulla trova riscontro nella realtà dei fatti. Le idee e i buoni propositi della campagna elettorale sono stati disattesi. Il programma? Abbandonato e dimenticato; in pratica, promesse da marinaio.

Non è questa la città che vogliamo e che vogliono i cittadini di Monte Sant’Angelo, non è questa l’idea elaborata e condivisa nei lavori di composizione della coalizione, non è questo che diceva e dice il programma, non è questo che merita Monte.

Non intendiamo assecondare la passività e la rassegnazione. Noi ci sentiamo distanti da questo modo di fare politica e non condividiamo il modo in cui è amministrata la città.

Ci preoccupa l’elemento di negatività che domina tra la gente.

Saremo vigili, fermi e decisi; applaudiremo quando e se ci saranno azioni concretamente positive per la nostra città, ma saremo attenti, inflessibili, pronti a spronare e a criticare, anche a fare opposizione, se sarà necessario, per difendere la nostra amata collettività.

Il declino sociale ed economico di Monte è chiaro e forte e non si può più far finta di nulla.

Tutto questo non ci può lasciare indifferenti. Salvare e svegliare la comunità sono il primo passo per sperare nella sopravvivenza di questa città .

Bisogna agire! È necessario rompere il silenzio e difendere quel che resta della storica, blasonata, bella, fiera e forte (ex) capitale del Gargano: Monte Sant’Angelo.

“Il mondo non sarà distrutto da quelli che fanno il male,ma da quelli che li guardano senza fare nulla. ” Albert Einstein

Movimento “Difesa Civica”