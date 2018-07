Premio Re Manfredi e Cantone, Salvemini “Non imbarazzare il presidente dell’Anac”

Di:

Manfredonia, 23 luglio 2018. ”Mi rammarica dover spiegare ai referenti della Fondazione Re Manfredi (che non mi sono giammai permesso di citare) il senso del mio comunicato. Altro che disinformazione. Senza voler vanificare gli sforzi ed il lavoro svolto dai membri di quella associazione ritengo doveroso che, anche se i proposti alla premiazione sono stati individuati un anno fa, forse era il caso, alla luce delle vicende che hanno interessato il primo cittadino di Manfredonia, modificare il programma sostituendo il soggetto da premiare alla legalità.

All’uopo ricordo ai signori della Fondazione Re Manfredi che intendono premiare il Presidente Cantone per il lavoro svolto che lo vogliono fare in una città il cui Sindaco disconosce il suo operato bollandolo come “abuso di potere”. Vi sembra davvero normale ciò?

Ho parlato, e ribadisco con questa risposta, di opportunità.

Ritengo, pertanto, che sia opportuno che non si metta in imbarazzo il Presidente Cantone, il cui eccellente lavoro potrebbe rischiare la ridicolizzazione. A tanto aggiungasi che il ridetto Presidente dell’anticorruzione deve ancora pronunciarsi sull’esposto fatto dal Movimento 5 stelle e relativo alla nomina all’autorità portuale di Gianni Rotice, padrino della manifestazione.

Auspico una presa d’atto da parte degli organizzatori dell’evento affinchè, al posto di rispondere al sottoscritto, rispondano alle loro coscienze”.

(A cura del consigliere comunale Angelo Salvemini,

Manfredonia 23 luglio 2018)

(Su richiesta della parte, forum chiuso per quest’articolo)