Puglia. Tempo in peggioramento: temporali di passaggio

Bari. Meteo Puglia: l’alta pressione cede sotto l’azione di una depressione in marcia verso i Balcani. Temporali e rovesci raggiungeranno entro metà giornata Molise e alta Puglia, marciando poi verso sera su medio-bassa Puglia e Basilicata. Fenomeni localmente anche di moderata o forte intensità con possibili grandinate, specie tra termolese, barese, Bat e brindisino. Temperature in ulteriore diminuzione, più marcata dalla serata. Venti in intensificazione da NO. Zero termico nell’intorno di 3950 metri. Basso Adriatico e Canale d’Otranto mossi.

Martedì 24 Luglio

Torna il bel tempo sulle nostre regioni salvo qualche disturbo sulla dorsale

MARTEDI’: Correnti settentrionali soffiano sulle regioni del basso versante adriatico rinnovando qualche annuvolamento diurno sulla dorsale ma con basso rischio di precipitazioni. Più soleggiato su coste e pianure, anche se a tratti sarà ventoso. Temperature perlopiù stazionarie. Venti moderati-tesi settentrionali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Zero termico nell’intorno di 3600 metri. Basso Adriatico e Canale d’Otranto mossi.

Mercoledì 25 Luglio

Ancora bel tempo prevalente

MERCOLEDI’: L’alta pressione si espande da Ovest garantendo così condizioni di bel tempo prevalente con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature stabili o in lieve rialzo. Venti moderati o a tratti tesi nordoccidentali. Zero termico nell’intorno di 3550 metri. Basso Adriatico e Canale d’Otranto mossi.