Di:

TEMPO DI HUMANITAS: LA RISCOPERTA DELLE DISCIPLINE UMANISTICHE PER RIDIMENSIONARE UN MONDO CHIUSO NELLO SCHEMATISMO PRAGMATICO

Continua a riemergere, sottoforma di dibattiti sterili e transitori, l’obsoleta ed insussistente polemica riguardante l’utilità delle discipline umanistiche.

Cosa si intende per ‘’utile’’? E, soprattutto, quali sono i parametri in base ai quali si decreta l’utilità di qualcosa?

Siamo abituati a considerare utile tutto ciò che produce un guadagno immediato, tutto ciò che è fonte di un rilevante introito. Non solo, però: utile è anche ciò che può servire a raggiungere un determinato scopo, ciò che è adatto per un fine preciso. Viviamo nel mondo dell’hic et nunc, in cui la grave crisi economica e le esigenze di mercato ci relegano nella bolla dell’efficienza e ci condannano a ritenere accessorie le competenze proposte da alcune discipline.

Il valore dei saperi umanistici è completamente svincolato da finalità utilitaristiche e, proprio in nome della loro natura gratuita e disinteressata, sono indispensabili per la crescita individuale, culturale e civile. ‘’In questa vita imperfetta abbiamo anche bisogno di una dose di cose inutili. Se tutte le cose inutili sparissero, sarebbe anche la fine della nostra imperfetta esistenza’’, ci ricorda l’autore giapponese H. Marukami nel suo libro La ragazza dello Sputnik.

L’esistenza non deve essere subordinata alla logica del profitto e della bieca opportunità. L’ossessione del possesso ed il culto dell’utilità finiscono per inaridire lo spirito, mettendo in pericolo qualità umane dal valore inestimabile.

Petrarca ricordava che “le opere antiche sono come fiori, da cui le api traggono il nettare per fare il miele”, dunque è necessario un ritorno alle proprie radici, a quella che i greci definivano filantropia e i latini, humanitas e che oggi troverebbe il suo corrispondente nel termine empatia, alla quale la letteratura, con il suo florilegio di situazioni, educa. Insomma, è necessario ritornare agli antichi, per riscoprirsi moderni. Le discipline umanistiche, con il loro prezioso bagaglio di memorie, biografie, valori etici e riflessioni sulla realtà, conducono l’uomo all’automiglioramento e alla metamorfosi dello spirito permettendogli di elevarsi dallo stato bruto a quello attivo. Nel XXVI Canto dell’Inferno, Il Sommo Poeta lascia esclamare Ulisse “Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir vertute e canoscenza!” Quanti di noi sarebbero disposti a seguire Ulisse nel suo folle volo? Quanti di noi avrebbero il coraggio di oltrepassare quelle “colonne d’Ercole” che ci vengono continuamente imposte al fine di non farci progredire nella conoscenza?

Le humanae litterae sembrano assopite, paralizzate, e la causa del loro miserabile decadimento consiste proprio in una menzognera informazione e in una superficiale divulgazione.

Spesso sono approssimativamente considerate più semplici delle discipline scientifiche, in quanto “intuitive”. Ma queste non sono che illazioni, frutto, sovente, di un qualunquismo disimpegnato. Tradurre una versione o parafrasare un testo poetico, significa immedesimarsi in chi scrive in quel determinato momento storico e contestualizzare la produzione rendendo il messaggio il più possibile pertinente.

Non si tratta di un mero esercizio da eseguire meccanicamente, ma di entrare nel cuore del problema e cercare di risolverlo con l’ingenius e pochissimi altri strumenti di cui si dispone. Lo studente di lettere non potrà forse essere in grado di comprendere un algoritmo, esattamente come quello d’ingegneria non riuscirà, probabilmente ad interpretare una poesia o un quadro.

“Nulla è più utile di quelle scienze che non hanno utilità”, scriveva Ovidio. Difatti le scienze umane dimostrano avere un’inattesa utilità. Anche se sembrerebbe quasi paradossale, esiste un rapporto implicazionale tra progresso scientifico-tecnologico e le humane litterae. Esse risultano essere, infatti, stimolatrici di scoperte fondamentali per il miglioramento della condizione umana. Non è casuale l’associazione Rinascimento-Umanesimo. Il periodo del progresso scientifico coincide con la riscoperta dei grandi classici e in particolare con la riscoperta dell’uomo stesso.

Il valore aggiunto delle lauree umanistiche consiste proprio nella loro versatilità. Esse, infatti, fornendo una formazione polivalente, sono lauree trasversali, spendibili in vari campi. La duttilità di pensiero del laureato in ambito umanistico è applicabile in qualsiasi settore. Nella ricerca effettuata dall’American Academy of Arts and Sciences emerge che circa l’11 % dei laureati nel settore umanistico-letterario fa carriera nel menagement.

Pertanto, stando anche a quanto riportato nel Quotidiano Sole 24 ore, sembrerebbe che le “inutili” lauree (alcuni sprovveduti le definiscono così) porterebbero sempre più lavoro, tanto da permettere ai laureati nelle humanities una vita dignitosa, conquiste e disagi simili a quelli degli altri dipartimenti.

L’inadeguata informazione e la superficialità con la quale ci si accosta all’argomento hanno fornito i presupposti affinché si creassero leggende metropolitane e miti che è necessario siano sfatati.

Le humanae litterae valgono sempre, in ogni tempo e in ogni luogo. Il loro carattere universale risiede proprio all’interno della loro autentica bellezza e in quella, soltanto apparente, inconcretezza. In nostro aiuto, per perorare tale causa, viene dal pensatore tedesco Kant che ne La critica del giudizio sostiene “il bello è senza concetto e, pertanto, universalmente valido”.

Allora il mio appello è questo: leggiamo i classici, studiamo l’arte, la filosofia, la storia, la letteratura moderna e contemporanea, diamo valore alla nostra esistenza, riappropriamoci del bello!

A cura di Lucia Caputo