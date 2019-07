Avvocato può chiedere di essere pagato per consulenza WhatsApp?

Di:

Esisteva un tempo in cui, per essere ricevuti da un professionista, occorreva telefonare, parlare con la segretaria, fissare un appuntamento e infine recarsi di persona allo studio, rigorosamente all’orario prefissato. Dopo aver parlato con il suddetto professionista, era necessario pagare la parcella, anche solamente per aver ricevuto una consulenza.

Per quanto ti possa sembrare strano, una volta era così. Oggi, grazie (o a causa) dei moderni mezzi di comunicazione è possibile contattare chiunque anche attraverso un semplice sms o, ancora meglio, tramite WhatsApp. Segno dei tempi che cambiano, sicuramente, ma anche indice del minor prestigio che le categorie professionali rivestono. Tipico esempio è quello degli avvocati, bersaglio di continue telefonate e messaggi da parte dei clienti. Un avvocato può chiedere di essere pagato per una consulenza via WhatsApp?

fonte, articolo completo https://www.laleggepertutti.it/293828_avvocato-puo-chiedere-di-essere-pagato-per-consulenza-whatsapp