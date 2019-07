Boccia “Classe dirigente Lega al Sud è inadeguata”

Di:

Roma, 23 lug. (AdnKronos) – ”Noi siamo garantisti con tutti, anche con gli avversari, come in questo caso. Il nodo, però, è un altro. È la selezione della classe dirigente che la Lega sta facendo al Sud, che è sotto gli occhi di tutti. Raccattano riciclati che spesso finiscono in qualche guaio giudiziario. È successo in Sicilia, in Calabria, in Campania, ora in Puglia”. Francesco Boccia, deputato Pd e responsabile del Dipartimento economia e società digitale del partito, commenta così con l’Adnkronos l’arresto del sindaco leghista di Apricena, Antonio Potenza, nell’ambito dell’operazione ‘Madrepietra’.

“Non a caso – sottolinea Boccia – la maggior parte della classe dirigente del Carroccio nel Mezzogiorno, essendo più esperta di porte girevoli, piuttosto che di istituzioni, è silente sulle grandi questioni di merito leghiste come l’autonomia. Nessuno della Lega al Sud si sente parlare di temi su cui la linea la danno Fontana e Zaia…”.

“Questa storia di Antonio Potenza -conclude- conferma, al di là della vicenda specifica che dovrà essere giudicata dalla magistratura, tutta l’inadeguatezza della classe dirigente leghista nel Mezzogiorno”.