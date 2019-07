Bordo su arresto sindaco di Apricena “Episodio inquietante”

Di:

(9Colonne) Roma, 23 lug – “L’arresto del sindaco di Apricena, Antonio Potenza, è un episodio inquietante che merita un intervento da parte del suo partito, la Lega, e del ministro dell’Interno Salvini che ne è il capo.

Il Partito democratico e i suoi consiglieri comunali hanno più volte denunciato con atti formali l’attività dell’amministrazione in cui ci sembravano evidenti comportamenti tutt’altro che trasparenti. Per tutta risposta l’attuale europarlamentare leghista Andrea Caroppo (allora segretario regionale del partito di Salvini) rappresentava Potenza come il migliore esempio di buongoverno in Puglia. Ora attendiamo con rispetto, come sempre facciamo, il lavoro dei magistrati. Ma ci sono questioni che attengono il rilievo politico della vicenda che la Lega deve chiarire immediatamente”. Lo dichiara il vicepresidente del Gruppo democratico alla Camera Michele Bordo.