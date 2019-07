Cinghiale libero e felice in giro per la Foresta Umbra, turisti stupiti

Di:

Cinghiale libero e scodinzolante in Foresta Umbra, area naturale protetta del Parco Nazionale del Gargano. Si aggirava fra i turisti impegnati a visitare lo spazio riservato ai daini. Per gli addetti ai lavori – come riportato dal sito SanMarcoinLamis.eu – “la presenza del cinghiale in zona non è una novità, ormai i turisti lo trattano come un animale da compagnia”. Nessun timore della gente che lo guardava stupita, il piccolo ungulato, è arrivato cercando cibo e coccole.

Non solo cinghiali, però, si può fare il pic-nic in compagnia di una “simpatica volpe”, gli abitanti della foresta sono tanti. “La vedrete spuntare da qualche cespuglio, pronta ad elemosinare il contento del vostro cestino”, spiegano sul sito. E avvertono: “Non date da mangiare agli animali selvatici, sanno reperirlo autonomamente. Tale comportamento, anche se in buona fede, potrebbe risultare loro dannoso o addirittura fatale”. Qui il video.