Fermo biologico, Novelli “Ecco le novità e quanto fatto per i pescatori”

Manfredonia, 23 luglio 2019. Anche quest’anno, come consuetudine, sono state fissate le date per il fermo biologico 2019, al fine di preservare e tutelare il patrimonio ittico dei mari, la nostra grande risorsa e serbatoio di vita.

Tutto questo in largo anticipo, grazie al lavoro svolto e all’impegno del referente della pesca e artigianato Antonio Novelli, allora segretario della lega di Manfredonia.

Dopo le varie proteste e agitazioni dei marinai, il referente Antonio Novelli, il sindacalista Cisl pesca Alberto Gatta, il sottosegretario Manzato, il direttore generale della pesca Rigillo e l’on. Viviani, Commissione Agricoltura, si sono riuniti il 26 febbraio u. s. presso il Palazzo del Governo per definire in largo anticipo le date del fermo biologico, per ottenere la modifica della 154.

Dall’incontro tanti sono stati gli argomenti sviscerati e tanti sono i frutti maturati, inserendo la CISOA, il riconoscimento di lavoro usurante quello dei pescatori, la modifica della legge 154, ma ciò che interessa oggi, è la conoscenza in largo anticipo delle date del fermo pesca 2019 per lo specchio di mare che va da Termoli a Bari con inizio 29 luglio e fine 27 agosto.

Il segretario cittadino della Lega di Manfredonia Asp. Capitano di Lungo Corso Antonio Novelli.