“Il presidente Michele Emiliano meriterebbe di essere querelato per le dichiarazioni che ha fatto sul mio conto, in merito all’emergenza abitativa a Foggia. Ma oggi è il suo compleanno e mi tocca essere buono, ma non sciocco; perciò, voglio fargli degli auguri speciali con la raccomandazione di smettere di dire bugie, visto che ha superato da tempo l’età dell’adolescenza”. Il sindaco Franco Landella replica alle dichiarazioni rilasciate ai giornalisti a margine della conferenza stampa tenuta dal governatore con l’amministratore unico di Arca Denni Pascarella.

L’acquisto etico a Margherita di Savoia

Ieri Emiliano per vari appuntamenti – dall’Università all’incontro con i sindaci dei Monti Dauni e del Gargano- ha passato tutta la giornata a Foggia. Si presentava anche, presso la sede Arca di Capitanata, “un’importante sperimentazione dell’ente per la gestione sociale dell’abitare”, sulla base dell’ “acquisto etico” a Margherita di Savoia, dove Arca ha acquistato all’asta 12 immobili in un complesso costruito da una ditta fallita, e abitata da famiglie socialmente fragili.

Le dichiarazioni ai giornalisti

Sull’emergenza abitativa in città così ha risposto ai microfoni di giornalisti: “Noi abbiamo 40 case da consegnare in via Lucera, se il sindaco si sbriga a dichiararne l’abitabilità terminando i lavori di urbanizzazione si può consegnare. Noi stiamo facendo in autonomia una serie di accordi, ma lo stiamo facendo da soli perché il comune di Foggia è assente sulla questione casa, ci chiede solo di fare accordi in deroga al piano regolatore con costruttori, e quindi scempi urbanistici e interessi privati. Se il Comune di Foggia mette a disposizione delle aree, accetta il “fabbisogno”, stabilisce una nuova graduatoria in modo che si possano assegnare le case non in modo capotico, ci dà una mano e fa la metà del suo dovere. Altrimenti i pullman verso Bari possono prendere in giro le persone disperate ma non quelle sensate”.

