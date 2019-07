Manfredonia, La ProLoco racconta favole mentre Rosmary abbandona il set

Di:

Fare Arte in collaborazione con la Pro Loco di Manfredonia e la redazione di Stato Quotidiano presantano: “Una Principessa per il Principe”.

Uno show nato per i bambini ma che farà divertire anche gli accompagnatori adulti.

Secondo voi esistono ancora i principi di una volta?

La favola è stata scritta e diretta da Vincenzo Moccia ed interpretata da: Miriana Di Tullo, Pasquina Gelsomino, Mattia Gelsomino, Luca Della Torre, Antonio Bitondi e Vincenzo Moccia. Le scenografie saranno realizzate da Miriana Di Tullo.

Il primo appuntamento è fissato per il 26 Luglio 2019 alle ore 20:30 presso l’Info Point della Pro Loco in Piazzetta Mercato a Manfredonia (FG).

Ingresso Libero. Vi aspettiamo numerosi alla prima edizione.