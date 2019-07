“A Manfredonia (e Siponto) diventa virale la pulizia fai da te”

La pulizia volontaria a #Manfredonia è diventata virale. A dichiararlo con entusiasmo è Tina Gambardella che con il compagno Giuseppe Buccino e l’amica Alessandra Muscatiello ha fondato il gruppo Sipontopulita che proprio oggi, martedì 23 luglio, è tornata ad incontrarsi nel villaggio adiacente Manfredonia.

“Alla pulizia di Siponto della scorsa volta hanno partecipato ben 110 volontari, di età compresa tra i 15 e i 70 anni”, racconta Tina. Il vento del cambiamento continua dunque a soffiare tra i sipontini rei, almeno fino ad ora, di aver insozzato la propria città al di là di ogni ragionevole scusa, con rifiuti lasciati ovunque, mozziconi di sigarette e deiezioni canine in quantità. Poi, sulla scia di quanto fatto da altri volontari sulle scogliere, sulle spiagge e in alcuni quartieri di Manfredonia, anche i cittadini di Siponto si sono organizzati e hanno deciso di ripulire il posto in cui vivono. Ottenuti i necessari permessi, hanno diffuso la data e le modalità dell’intervento via Facebook su una pagina ad hoc chiamata, appunto, Sipontopulita.

È stato proprio il social fb, usato finalmente in maniera coscienziosa, che ha dato modo a ben 110 volontari di dare la propria disponibilità a partecipare all’evento comunicando il proprio nome e la fascia oraria in cui si garantiva la presenza.

Per quanto riguarda le attrezzature utilizzate, la Gambardella spiega che vi sono state da parte di privati, esercizi commerciali e degli stessi volontari delle donazioni sia economiche, e che hanno permesso di acquistare ben 5 decespugliatori, sia materiali, come buste, guanti, rastrelli, ecc.

Premesso che il servizio dei volontari non va mai inteso come sostituto di quello della municipalizzata, è oltremodo encomiabile che da parte di cittadini con un importante senso civico sia iniziata la guerra al degrado e contro gli incivili e vi sia tanto fervore per tenere puliti i luoghi in cui si vive.

I ragazzi di Sipontopulita, così come quelli di Green Dream, ‘Ripuliamo le spiagge’ e ‘We love comparti C.A.’ sono tutti accomunati da un unico obiettivo: il desiderio collettivo finalizzato al miglioramento della propria città, al motto di #siiladifferenzachevuoivederenelmondo.

Gli appuntamenti per la pulizia di Siponto avranno cadenza quattordicinale e si potranno trovare le info aggiornate sulla pagina fb di Sipontopulita.

Maria Teresa Valente