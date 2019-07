Meetup 5 Stelle Manfredonia: bene organizzazione nazionale del M5S

Di:

Il Meetup 5 Stelle Manfredonia è lieto di apprendere la proposta del nostro Capo politico, Luigi Di Maio, di organizzazione nazionale del M5S.

Tra gli aspetti più interessanti proposti vi è la costituzione di un nuovo gruppo nazionale del Movimento che si chiamerà “Team del Futuro”, composto da 12 persone denominati “facilitatori”, coordinatori a livello nazionale, scelti tra gli eletti del Movimento 5 Stelle, che saranno impegnati ad occuparsi di temi specifici dall’ambiente, alla sicurezza, innovazione, comunicazione, economia e questioni legali del Movimento, al fine di progettare ed organizzare il futuro del Movimento nei prossimi 10 e 20.

Ai “facilitatori nazionali” del Team del Futuro, saranno affiancati i “facilitatori regionali”, una ulteriore figura che si rende necessaria per risolvere le diverse problematiche di natura territoriale.

Ai facilitatori regionali saranno affidate tre principali deleghe: “relazioni esterne”, curare i rapporti diretti con i sindaci, i consiglieri comunali, i consiglieri regionali e assessori, nonché associazioni, enti territoriali e no profit, non necessariamente del movimento, ma che cercano collaborazione dal movimento, “relazione interne”, curare i rapporti con gli eletti e i gruppi locali, nonché l’organizzazione delle liste comunali, con una regia unica utile anche per formare i futuri candidati ed infine la terza delega “la formazione e il coinvolgimento”, curare i rapporti con la gente che ha voglia di avvicinarsi al movimento, attraverso incontri mensili.

La grande sfida dovrà essere quella di rendere più efficace e snella l’azione del Movimento, sempre e solo con l’obbiettivo di servire i cittadini e risolvere con maggior celerità i loro problemi.

Tra le altre proposte della nuova organizzazione, il Capo Politico propone di avviare sperimentazioni di possibili alleanze a livello locale con le liste civiche, per consentire al Movimento 5 Stelle di partecipare alle competizioni elettorali insieme ai movimenti, ai comitati e ai gruppi civici con cui si è lavorato a stretto contatto negli anni.

Nei prossimi giorni tutti gli iscritti del M5S saranno invitati, con votazione online sulla piattaforma Rousseau, ad esprimere le proprie preferenze sulle nuove proposte della organizzazione nazionale.

Il Meetup 5 Stelle Manfredonia farà parte di questo importante cambiamento, che siamo certi renderà il Movimento 5 Stelle più forte e sempre più al fianco dei nostri cittadini.

Il Direttivo

MeetUp 5 Stelle Manfredonia