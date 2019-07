“No al taglio degli alberi di Parco S. Felice, uno dei pochi spazi verdi”

Di:

Le associazioni Conalpa Onlus (Coordinamento Nazionale per gli Alberi e il Paesaggio) Delegazione di Foggia, Lipu- Sezione Provinciale di Foggia e Asd Runners Parco San Felice intervengono in una nota congiunta sull’imminente avvio dei lavori “per il ripristino e rifunzionalizzazione della sardina deputata al percorse pedonale e ginnico in Parco San Felice come da determinazione dirigenziale 44 del 28/01/2019. Questo, al fine di eliminare il dissesto della pavimentazione e rendere il percorso ottimamente fruibile”.

Una delle poche aree verdi della città

“Il parco in oggetto rappresenta una delle poche aree verdi della città di Foggia in cui i cittadini possono praticare attività sportiva, passeggiare all’ombra degli alberi, intrattenersi e socializzare. Le associazioni scriventi concordiamo appieno con gli scopi dell’intervento e auspicano un veloce ripristino delle condizioni di sicurezza dei vialetti”. Ma aggiungono: “Allo stesso tempo auspicano che, nell’esecuzione di tali interventi, non vengano eseguiti abbattimenti di alberi. L’albero è apportatore delle condizioni primarie necessarie ai cittadini e in particolare ai fruitori del parco quali ombra, abbassamento della temperatura nei mesi caldi, assorbimento dell’anidride carbonica e delle polveri sottili e produzione di ossigeno: vantaggi che, indiscutibilmente, solo gli alberi adulti riescono a garantire”.

Interventi per il verde

Dunque suggeriscono all’amministrazione comunale “di adottare misure alternative al taglio degli alberi, quali interventi di gestione delle piccole radici e, nei punti più critici ove la radici risultino più consistenti e sporgenti, sollevamento di qualche centimetro del livello del vialetto”. L’altro auspicio è “ piantare nuove alberature, che andrebbero a bilanciare la minore presenza di verde cittadino conseguente ai recenti tagli effettuati nella vicina via Napoli, e in particolare negli spazi a prato interni al perimetro del parco, ove attualmente si constata poca presenza di alberi di grandi dimensioni se non la totale assenza. Cosa questa che sarebbe molto gradita ai tanti cittadini che, sempre più numerosi, amano intrattenersi nel Parco durante le varie ore del giorno e particolarmente nelle calde serate dell’estate foggiana”.

Il comunicato stampa è firmato da M.Gabriella Miccolis, presidente Co.N.Al.Pa. Foggia, Enzo Cripezzi, presidente Lipu- Sezione Provinciale di Foggia , Anna Paola Improta, presidente Asd Runners Parco san Felice.