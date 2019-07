Ravenna. Condanna per il “re del vino” Vincenzo Melandri

Di:

Ravenna, 22 luglio 2019. Pari a 9 anni e mezzo la condanna a carico di Vincenzo Secondo Melandri, 50enne accusato di “associazione per delinquere finalizzata a riciclaggio e auto-riciclaggio di denaro e liquidità di provenienza illecita“. La condanna segue lo svolgimento del processo con rito abbreviato.

Lo riporta il Resto del Carlino, sezione Ravenna.

Condanna anche per Rosa D’apolito, di Monte Sant’Angelo, a 3 anni e 4 mesi.

Pm Lucrezia Ciriello.

Come pubblicato lo scorso gennaio 2019, la DIA di Bologna, coordinata dal Procuratore della Repubblica di Ravenna dott. Alessandro Mancini e dal Sostituto dott.ssa Lucrezia Ciriello, in esecuzione di un provvedimento emesso dal GIP di Ravenna, dott. Andrea Galanti, aveva sequestrato il patrimonio dell’imprenditore vitivinicolo ravennate Vincenzo Secondo Melandri, stimato in oltre 50 milioni di euro.

Come dal testo, Melandri, noto come “il re del vino”, venne coinvolto, nel 2012, nell’operazione “Baccus” della DDA di Bari, a seguito della quale la Corte d’Appello emise nei suoi confronti una condanna a 4 anni di reclusione per reati associativi finalizzati alla truffa aggravata ed ai reati fiscali. Nel dicembre del 2017 è stato invece arrestato dalla DIA di Bologna nell’ambito dell’operazione “Malavigna”, poiché ritenuto referente di un gruppo criminale specializzato nel riciclaggio di ingenti capitali di provenienza illecita e nelle frodi fiscali, perpetrate mediante l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.