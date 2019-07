San Severo. A ottobre attivo Centro di orientamento oncologico

Di:

Il Sindaco di San Severo avv. Francesco Miglio e l’Assessore alle Politiche Sanitarie avv. Simona Venditti hanno salutato con enorme soddisfazione il nuovo servizio ospedaliero che sarà presto attivo anche nella Asl Foggia: si tratta del COrO, Centro di Orientamento Oncologico che, attraverso una équipe multi professionale, informa e accoglie ogni nuovo paziente con una diagnosi o sospetto di malattia neoplastica, in tutto il suo percorso di cura.

Difatti, dal 1 ottobre prossimo, sarà operativa l’Unità di Oncologia che sarà ubicata presso il Presidio Ospedaliero “Teresa Masselli Mascia” di San Severo e che sarà guidata dell’oncologo dr. Massimo Lombardi. “E’ una notizia che ci riempie d’orgoglio – dichiarano il Sindaco Miglio e l’Assessore Venditti – e che ci consente di guardare con maggiore fiducia alle sorti future del nostro storico Ospedale. L’attivazione di questo nuovo servizio, oltre che potenziare il Presidio Ospedaliero di Città offrendo un punto di riferimento a tutta l’utenza del territorio provinciale, realizzerà la tanto auspicata continuità ospedale-territorio per i pazienti oncologici. Al Direttore Generale, Dott. Vito Piazzolla, che ha individuato il “Teresa Masselli Mascia” per offrire risposte concrete e vicine alla cittadinanza, all’oncologo dr. Massimo Lombardi, che porterà professionalità, esperienza ed umanità al Servizio e a quanti stanno operando per rendere il Centro Oncologico di San Severo un reparto all’avanguardia e confortevole per i pazienti e i loro parenti, rinnoviamo gli auguri di buon lavoro, garantendo la nostra più proficua collaborazione per raggiungere il migliore risultato che la cittadinanza attende”.