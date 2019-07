USD San Severo: il Sindaco Miglio lancia un appello

Di:

Foggia. Nei giorni scorsi l’USD San Severo Calcio ha lanciato un grido d’allarme a pochi giorni dalla chiusura dei termini per l’iscrizione al campionato di Eccellenza, massimo campionato regionale pugliese alle soglie del mondo nazionale.

“Siamo molto vicini alla dirigenza della nostra massima espressione calcistica in questo momento di grande sofferenza alla vigilia della chiusura dei termini di iscrizione – dichiara il Sindaco avv. Francesco Miglio -. Ho recepito in queste ore le forti preoccupazioni della società che deve far fronte ad ingenti somme per perfezionare la pratica al fine di giocare regolarmente il campionato di Eccellenza. Ho raccolto il grido d’allarme e sono consapevole che non si può far morire così una società che ha quasi 100 anni di storia e che è iscritta dal lontano 1922 alla Federazione. Invito pertanto il mondo dell’imprenditoria locale, tutti i sostenitori e tifosi, gli sportivi della città a contribuire in maniera tangibile alle sorti del SAN SEVERO CALCIO, garantendo un sostegno utile a perfezionare l’iscrizione al campionato e consentire la sopravvivenza della nostra massima società calcistica. Restiamo tutti vicini alle sorti dell’USD San severo Calcio.