Bari, che peccato: la Reggiana vola in B

Bari, 23 luglio 2020. Finisce la rincorsa del Bari per la serie B: dopo 21 anni, la Reggiana raggiunge la serie cadetta. Uno a zero il risultato finale playoff di questa sera a Reggio. Marcatore Augustus Kargbo, il 20enne della Sierra Leone, con rete siglata al 5′ della ripresa.

La rete del possibile pareggio del Bari veniva annullata ad Antenucci per un tocco di braccio, al 57′. Durante i 5 minuti di recupero, cartellino rosso per il tecnico dei pugliesi, Vivarini, per proteste.

Dopo Monza, Vicenza, Reggina, anche la Reggiana vola in B.