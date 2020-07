Campo “Mi auguro di bissare successo di 5 anni fa, si vota per la Regione non a Manfredonia”

Manfredonia, 23 luglio 2020. “Con il territorio e con il mio elettorato ho sempre mantenuto un buon rapporto. Certo, è indubbio – e questo non lo nego, sarei uno sciocco se lo facessi – che le vicende che hanno riguardato la mia città e hanno provocato anche all’interno del Pd un sommovimento rischiano di essere condizionanti. L’auspicio è che la gente si ricordi di quel che ho fatto per questa città“. E’ quanto ha detto il consigliere regionale, Paolo Campo, nel corso di un’intervista rilasciata a Foggiatoday.it, pubblicata in data odierna.

“È chiaro che un riflesso sia prevedibile, però ho fiducia che il tempo che abbiamo a disposizione possa servirci a spiegare e soprattutto a far comprendere alla gente che non si vota per il rinnovo del Consiglio comunale a Manfredonia ma per eleggere il nuovo presidente della Giunta regionale e il Consiglio regionale”.

Sul Pd a Manfredonia “E’ vivo e vegeto. Abbiamo celebrato l’assemblea congressuale straordinaria nell’inverno scorso, ci sono organismi dirigenti in parte nuovi. Ho fiducia che il partito a Manfredonia possa costituire ancora un punto di riferimento certo per la città anche perché non siamo una lista civica improvvisata, siamo un partito nazionale che ambisce in questa competizione regionale, con legittime aspettative, a concorrere per essere il primo partito in Italia”.