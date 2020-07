Covid, 9 positivi in Puglia ma immutata situazione in Provincia di Foggia

Bari, 23 luglio 2020. Sono stati registrati 2458 test, oggi 23 luglio 2020 in Puglia, per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 9 casi positivi: 3 nella provincia di Bari; 3 nella provincia di Lecce; 1 nella provincia di Brindisi; 1 in quella di Foggia; 1 fuori regione. NON sono stati registrati decessi. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 223789 test. 3952 sono i pazienti guariti. 64 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4565 così suddivisi:

1.500 nella Provincia di Bari

382 nella Provincia di Bat

670 nella Provincia di Brindisi

1.172 nella Provincia di Foggia;

530 nella Provincia di Lecce;

281 nella Provincia di Taranto;

30 attribuiti a residenti fuori regione.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

PROVINCIA DI FOGGIA, “ATTUALMENTE POSITIVI” (23.07.2020)

Foggia, San Severo, Lucera, Cerignola > “1-5” casi di attualmente positivi.

Dichiarazione del prof. Pier Luigi Lopalco:

“L’attenta e puntuale attività di sorveglianza ha consentito di individuare nuovi casi positivi che riguardano principalmente cittadini stranieri o provenienti da fuori regione in arrivo in Puglia, sottoposti a screening sia per la provenienza che per i contatti stretti con altri casi – spiega il prof. Pier Luigi Lopalco, responsabile del coordinamento epidemiologico della Regione Puglia – I dipartimenti di prevenzione delle Asl sono al lavoro per tenere sotto controllo le catene di contagio”.