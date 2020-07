Covid, l’ex Foggia Petrescu in ospedale d’urgenza

(ilposticipo) In Romania tra le città più colpite dalla pandemia c’è quella di Cluj, che ospita la squadra cinque volte campione nazionale. E come spiega il Sun, tra le persone che sono finite in ospedale causa Covid-19 c’è un mito del calcio romeno, nonchè una vecchia conoscenza della Serie A degli anni novanta: il tecnico del Cluj ed ex terzino Dan Petrescu.

Il tabloid inglese riporta che Petrescu, classe 1967, è stato portato d'urgenza in ospedale a causa dei sintomi da coronavirus, diventando così la tredicesima persona all'interno del Cluj, tra calciatori, staff e impiegati, a veder conclamata la propria positività.