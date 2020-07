Custodia in carcere, Cassazione: inammissibile ricorso di Enzo Miucci

Roma, 23 luglio 2020. “Ebbene, è evidente come il discorso giustificativo espresso dal Tribunale non sia meritevole di essere censurato da parte della Corte di legittimità: è stato espresso in modo corretto e adeguato il convincimento che la presunzione di pericolosità non abbia trovato smentita nelle deduzioni difensive“. Con sentenza di recente pubblicazione, la Corte di Cassazione di Roma ha “dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Enzo Miucci, nato a San Giovanni Rotondo il 16.10.1983, contro l’ordinanza del 16.12.2019 con la quale il Tribunale della Libertà di Bari, sezione del riesame,

decidendo ai sensi di legge, ha respinto l’appello proposto dal citato Miucci contro l’ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Bari, dell’11/11/2019, di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. 309/90 (capo 42 della rubrica), unitamente ad una pluralità di reati fine concernenti la illecita detenzione ed il commercio di sostanze stupefacenti (capi 25, 33 bis), nonché per la detenzione ed il porto in luogo pubblico una pistola semiautomatica (capo 40 della rubrica)“.

L’ACCUSA. “Secondo la incoipazione provvisoria, l’indagato sarebbe capo, promotore ed

organizzatore di un’associazione armata dedita all’acquisto ed alla commercializzazione di sostanze stupefacenti di vario tipo, tra cui hashish e cocaina. Le indagini, si legge nella ordinanza, hanno riguardato due distinte organizzazioni finalizzate al traffico di sostanze stupefacenti, la prima operante in Lucera dal settembre 2015 ad oggi, la seconda – capeggiata dal Miucci- operante in Monte Sant’Angelo ed altre località dall’aprile 2016 ad oggi.”

“Alla individuazione di tali organizzazioni e alla identificazione dei partecipanti ai

due sodalizi, il personale dedito alle attività investigative è pervenuto attraverso

ponderose indagini tecniche, sviluppate in un rilevante arco di tempo, consistite in

intercettazioni telefoniche ed ambientali, attività di videoripresa, impiego di sistemi di

localizzazione di veicoli adoperati dai partecipi al sodalizio. Tali indagini tecniche sono

state accompagnate da attività di osservazione e controllo dei soggetti intercettati che

hanno condotto al sequestro, in talune occasioni, di consistenti quantitativi di sostanza

stupefacente”.

“In relazione alla posizione del Miucci, il Tribunale, nell’evidenziare la gravità del

quadro indiziario emerso a carico dell’indagato, ha ripercorso il contenuto di alcune conversazioni intercettate riguardanti i singoli episodi in contestazione, desumendo da tali episodi e dai rapporti instaurati con gli altri soggetti coinvolti nelle vicende in esame, anche il ruolo di capo e organizzatore“.

IL RICORSO. Contro la predetta ordinanza, Enzo Miucci, attraverso il suo legale, aveva proposto ricorso in Cassazione, deducendo tra l’altro “contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione”. Inoltre “Innanzi al Tribunale del riesame, continua il difensore, erano state sviluppate molteplici argomentazioni idonee ad invalidare il ragionamento seguito dal G.i.p. nella ordinanza con riferimento alla posizione del Miucci”. “Il collegio, tuttavia, dopo avere riportato gli approdi giurisprudenziali più significativi in materia di divieto di contestazioni a catena, non ha verificato in concreto la ricorrenza dei requisiti volti a consentire l’applicazione dell’istituto, negando la retrodatazione con un breve richiamo all’orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale l’ordinanza successiva dovrà essere dichiarata inefficace olo nel caso in cui siano interamente decorsi i termini massimi di custodia cautelare afferenti alla prima (Sez. 6, n. 22571 del 11/04/2017, Rv. 270060 – 01)”.

Nel giudicare il ricorso, la 4^ sezione Penale della Corte di Cassazione di Roma (nell’udienza del 25 giugno 2020, Presidente Giacomo Fumu) ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’uomo.