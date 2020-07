Foggia, 23 luglio 2020. Il cadavere di un uomo, di nazionalità italiana, è stato ritrovato in serata a Foggia, lungo il cavalcavia di via Bari. Sul posto gli agenti della Squadra Volanti della Questura di Foggia, e gli operatori dei vigili del fuoco del comando provinciale di Foggia. L’uomo è deceduto per un malore o per una caduta sulla parte laterale della strada. Atteso sul posto il medico legale.

FOTOGALLERY ENZO MAIZZI – RIPRODUZIONE RISERVATA