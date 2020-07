Foggia. “Il triste abbandono del Teatro del Fuoco”

Foggia, 23 luglio 2020. Ecco il “nostro” Teatro del Fuoco, o meglio la parte ad esso retrostante, dove, tra l’altro, è ubicata l’uscita di sicurezza, utilizzata in caso di necessità, con un mini parcheggio auto che potrebbe essere usato per molteplici scopi, cabine – bungalow in cui potrebbe essere inserito personale per video sorveglianza, attualmente inesistente al parcheggio ad esso contiguo. Un luogo di cultura e di crescita che, un po’ come tutti i Teatri che si rispettano, dovrebbe essere ben pulito e curato, ma che, al contrario, versa in condizioni disperate, quasi come essere in una campagna abbandonata.

E ancora…erbacce e insetti che “scodinzolano” fin sul marciapiede, attraversato per lo più da famiglie con carrozzine al seguito. Che dire… Evidentemente c’è ancora qualcuno che o non se ne accorge o, se ne accorge e fa finta di non vedere. Soluzioni? Una pulizia periodica dell’erba utilizzando anche tanti giovani volontari del servizio civile e non solo, anche da gruppi scout presenti sul Territorio Urbano che, con dedizione e passione, vorrebbero e vogliono “rimboccarsi le maniche” dando una mano affinché la propria città diventi “un buon divano comodo e vivibile da vivere insieme”.

A voi opinioni in merito e attenzione affinché il marciapiede sia marciapiede e non “camminare con scorpioni da scout”.

(Marco Bonní, 22 luglio 2020, Teatro del Fuoco, Foggia)