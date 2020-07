“Foggia non è solo l’isola pedonale”, l’appello dalle vie della ‘città antica’

Foggia, 23 luglio 2020. Le chiese chiuse, i negozi che abbassano le saracinesche, i centri di aggregazione che vanno sparendo, la vita del centro storico di Foggia è prevalentemente notturna: “Questo è il punto, inventiamoci qualcosa anche per la mattina, Foggia non è solo l’isola pedonale. Noi siamo qui oggi per ascoltare i commercianti, quei pochi che ancora resistono, e i parrocchiani”. Francesco De Vito, consigliere comunale del Pd, è uno degli organizzatori di questo pomeriggio itinerante per le vie della città antica insieme al gruppo consiliare del suo partito (fra cui Norillo, “profondo conoscitore delle radici di Foggia”), al capogruppo a palazzo di città Pasquale Dell’Aquila e al segretario cittadino Davide Emanuele.

Dall’ingresso dei tre archi con il Conservatorio fino al capo opposto, all’Università di lettere, si snodano attività commerciali un tempo fiorenti: “Due orafi, un negozio di riparazioni di bici (io lo conosco, è un appassionato) due o re macellerie (italiane). Una volta c’era Giuva, 10 anni fa, da allora è cambiato tutto, degrado nella piazza cosiddetta “delle zanne”, alberi poco curati, la chiesa di S. Tommaso chiusa come quella di S. Agostino”. De Vito in questa zona è nato e cresciuto, nella parrocchia dove il 13 agosto arrivava la Madonna dei setti veli, è stato suonatore d’organo e innovatore dello stile musicale nella celebrazione eucaristica, come racconta. Ricordi “perché abbiamo cercato di interloquire con la Curia, che ci ha indicato il proprio architetto. Abbiamo trovato molta disponibilità ma non abbiamo risolto i problemi. Anche S. Agostino è chiusa perché cadeva l’intonaco, servono non solo molti soldi, a parte le riparazioni che ci sono state, ma anche dei sacerdoti che se ne occupino. Penso che la Curia in questo senso possa avere dei problemi, mi metto nei loro panni, ma la questione è più ampia”. La caduta del solaio della palazzina attigua a S. Tommaso, nella notte fra il 4-5 luglio, è stata solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

E’ chiaro che una parrocchia non è solo messa domenicale ma una serie di attività connesse. “Oggi non ci sono più, se a questo aggiungiamo che il mercato Arpi ha spostato la frequentazione del quartiere da quella che era una volta piazza mercato, è ovvio che la frequentazione di questo pezzo di città si è di molto ridotta. Non è rimasto quasi nessuno. Bisogna inventare qualcosa, anche la creazione di laboratori al posto del mercato, è un’ipotesi, ma qualcosa bisogna fare per il centro storico, valorizzato in tutto il mondo tranne che a Foggia. E qui ci sono anche gli ipogei che tutti ci invidiano, ma è possibile che nemmeno un evento si possa organizzare in questa zona?”. De Vito aggiunge anche un’analisi sociologica degli abitanti che conosce: “L’anziano che vive qui non è quello della Macchia Gialla. Vive qui perché non si è mai spostato”, insomma ancora vive quelle abitudini quotidiane che aveva 20 anni fa, solo che quelle opportunità non le ha più.