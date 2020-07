Grazia Manna “Braccianti ammassati, superiamo l’indifferenza”

Troia, 23 luglio 2020. “Lungo la Castelnuovo/Torremaggiore dieci persone tornavano dal lavoro ammassati come sardine in una utilitaria. Il conducente, dopo una giornata iniziata alle 3.00 di mattina, ha avuto un colpo di sonno e la macchina è finita fuori strada. Per miracolo non ci sono state vittime come due anni fa (16 morti in due incidenti), ma due persone risultano ricoverate in ospedale a San Severo. Una vicenda che denuncia una realtà sommersa e drammatica che tutti conoscono benissimo e fanno finta di non vedere: quella di diritti semplici negati a persone deboli. L’orario medio di questi lavoratori va da 8 a 12 ore al giorno; nessuna tutela e nessun diritto garantito dai contratti e dalla legge; una paga media tra i 20 e i 30 euro al giorno. Persone spesso costrette alla sopravvivenza tra le baracche dei ghetti, di ragazzi soli, alla ricerca di una speranza di vita. Un salario inferiore di circa il 50% di quanto previsto dai contratti”.

“Incidenti di questo tipo sono la norma per chi lavora nelle campagne, e passano praticamente in sordina – commentano i rappresentati del Comitato Lavoratori delle Campagne -. Ma cosa c’è di normale nel lavorare dall’alba e per dodici ore consecutive, sotto il sole cocente o il vento incessante, e poi tornare, attraverso strade dissestate, nei luoghi di disagio in cui si è costretti a vivere? E’ da anni che i lavoratori e le lavoratrici lottano per ottenere ciò che dovrebbe essere loro garantito: documenti e contratti, case e trasporti, ma le soluzioni che ottengono sono sempre di tipo emergenziale, e intanto le persone rischiano la propria pelle solo per andare a lavorare.”

La Regione Puglia aveva anche trovato risorse per bandi pubblici necessari ad organizzare servizi di trasporto dedicati alla stagione della raccolta dei pomodori, ma per procedere sarebbe servita la piena collaborazione delle imprese per costruire i percorsi. Una collaborazione che non c’è stata né per i servizi di traporto né per la recente sanatoria.

Sulle nostre tavole, GRAZIE a questi lavoratori sfruttati di continuo, arrivano prodotti freschi, ma della loro triste e dolorosa esistenza ogni sera cala il velo pietoso della nostra ipocrisia e disumana indifferenza”.