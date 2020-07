Luci di scena nell’anfiteatro di Lucera per la rinascita del monumento romano

Lucera, 23 luglio 2020. La valorizzazione di una delle più preziose testimonianze del nostro patrimonio storico e archeologico, l’Anfiteatro Augusteo di Lucera – attraverso la permanenza delle azioni di arte, cultura, teatro, musica, danza – è l’intento alla base del patto tra Istituzioni, Enti, associazioni e Fabrizio Gifuni, che con Lucera coltiva un profondo sentimento di appartenenza.

Una vasta rete di Istituzioni regionali ed Enti foggiani a sostegno e promozione della rinascita del monumento di epoca romana più antico del Colosseo, rete costituita da Comune di Lucera, Regione Puglia con l’Assessorato all’industria turistica e culturale, Gestione e valorizzazione dei beni culturali e l’Assessorato al bilancio e programmazione unitaria, politiche giovanili, sport della Regione Puglia, il Teatro Pubblico Pugliese, Pugliapromozione e in terra dauna dalla Soprintendenza Archeologica, l’Accademia di Belle Arti, il Conservatorio di Musica Umberto Giordano di Foggia.

Per il vicesindaco Fabrizio Labbate, a “questo cartellone di eventi rappresenta una meravigliosa sinergia di istituzioni e una bella opportunità per Lucera”, mentre Carolina Favilla ha messo in luce come “la città vede sublimare la sua vocazione culturale con una rassegna di respiro nazionale, grazie all’impegno della Regione Puglia”.

“Un lungo e grande evento popolare che caratterizzerà l’estate 2020 della ripresa pugliese e farà rinascere un anfiteatro di epoca romana più antico del Colosseo”. L’assessore regionale al Bilancio e alla Programmazione unitaria, Raffaele Piemontese, ha commentato così il supporto ideativo, di coordinamento, di servizi e di risorse che la Regione Puglia ha messo in campo per gli eventi in programma.

“Si tratta di un progetto di valorizzazione dei beni culturali e ambientali della città di Lucera, partendo dall’Anfiteatro – ha dichiarato Giuseppe D’Urso -. Questo tipo di attività può portare anche a uno sviluppo economico del territorio. Plaudo alla sinergia tra le Istituzioni che si è creata per la realizzazione di questa rassegna cultura”.

“Quando quattro anni fa abbiamo iniziato a lavorare con Natalia Di Iorio alle stagioni teatrali del Teatro Garibaldi di Lucera abbiamo sempre pensato che ospitare alcuni eventi all’Anfiteatro sarebbe stata la prosecuzione ideale di questo lavoro. Ho sempre sofferto il fatto che la provincia di Foggia e questa parte del territorio fosse rimasta negli anni piu’ in ombra rispetto al resto della Puglia per importanza culturale. Questa rassegna puo’ contribuire senz’altro a farla tornare protagonista”.

Il Direttore del Conservatorio di Foggia “Umberto Giordano”, Francesco Montaruli, ha sottolineato che “la rassegna culturale lucerina è una splendida ripartenza dopo il Covid, abbiamo speranza e ottimismo per il futuro”. “Abbiamo deciso di dare il nostro contributo fattivo a questo calendario di appuntamenti perché pensiamo che le bellezze artistiche e culturali di questo territorio vadano valorizzati”, ha invece dichiarato il Direttore dell’Accademia delle Belle Arti di Foggia, Pietro Di Terlizzi.

La riapertura dell’Anfiteatro avra’ un cuore di tre spettacoli a settembre sotto l’egida di ‘Primavera al Garibaldi’ con la direzione di Fabrizio Gifuni e Natalia Di Iorio:La Compagnia del Sole di Flavio Albanese e Marinella Anaclerio con “II Federico” (2 settembre), Luca Zingaretti con il racconto “La sirena” da Giuseppe Tomasi di Lampedusa (5 settembre) e Massimo Popolizio con “La caduta di Troia” dal secondo libro dell’Eneide (12 settembre).

Il programma si aprirà in agosto con la rievocazione storica a cura di APS Cinque Porte Storiche di Lucera, completa di villaggio medievale e rappresentazioni artistiche musicali e la possibilità di partecipare a giochi, attività coreutiche, combattimenti, giocoleria e arte di strada sempre nel tema medievale.