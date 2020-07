Manfredonia, 23 luglio 2020. “Buongiorno StatoQuotidiano, mi rivolgo a voi per mandare un appello a chi di competenza. Ho problemi di salute e già la notte è un incubo con questo caldo. Ma non si riesce più a dormire la notte, perché a una certa ora va via la corrente nelle abitazioni e nella strada a Monticchio, in via d Azeglio. Salta l’energia elettrica, suonano gli allarmi dei garage ogni volta, saltano i ventilatori. Di giorno mai, arriva la notte e verso le 2,00 /3,00 salta corrente poi torna, poi ancora va via. Mi chiedo se sia possibile che nessuno reclama e nessuno faccia niente per capirne il problema e risolvere”.

“Io sono esausta. Oltre ad essere un incubo con questo problema in continuazione di sbalzi di corrente, ci stanno rovinando gli elettrodomestici e oltretutto anche le caldaie sono a rischio. Grazie per la pubblicazione del mio appello”. (Manfredonia, 23 luglio 2020).