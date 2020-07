Manfredonia. L’appello “Turismo? Ma è normale che un’area a ridosso del mare sia coperta dai rifiuti?”

Manfredonia. L’appello “Turismo? Ma è normale che un’area a ridosso del mare sia ricoperta di rifiuti?”. Lettera di due cittadini a StatoQuotidiano, con 2 video in allegato relativi alla situazione odierna di un’area a ridosso del mare in località Siponto, nei pressi di un ex lido, in area ‘boschetto’. Si ricorda come la competenza nell’area è dell’ASE SPA di Manfredonia.