Neonato abbandonato, richiamo Corecom Puglia “Attenzione a immagini diffuse”

Bari, 23 luglio 2020. Nota della presidente del Corecom Puglia Lorena Saracino: si fa riferimento al recente fatto di cronaca verificatosi a Bari “ neonato abbandonato” e ai servizi e alle immagini diffuse dai programmi di informazione mandati in onda dalle emittenti televisive locali. Si richiamano le emittenti televisive pugliesi al rispetto scrupoloso delle norme poste a presidio per la tutela dei diritti e l’integrità psichica e morale dei minori, con particolare attenzione e riferimento alla fascia di età più debole (0 –14 anni) previste dal Codice di autoregolamentazione TV E MINORI recepite dal TESTO UNICO 177/05 ss.mm.ii.- TUSMAR – e dalla Regolamentazione dell’AGCOM vigente in materie.

Specificatamente i fornitori di servizi media audiovisivi sono tenuti ad attenersi alle disposizioni normative come integrate da norme regolamentari, che prescrivono il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, in particolare della dignità umana, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale, in conformità della legislazione vigente in materia nel trattamento dei dati personali delle persone fisiche e degli enti nel settore radiotelevisivo.